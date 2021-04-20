  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Забудова Києва. На станціях швидкісного трамвая виростуть торгові центри (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На станції швидкісного трамвая &laquo;Кільцева дорога&raquo; з розмахом будуть торговий центр &laquo;April City&raquo; - Забудова Києва. На станціях швидкісного трамвая виростуть торгові центри (фото)
    На станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога» з розмахом будуть торговий центр «April City»
    Фото: Київ Інформ

    У мережі оприлюднені проєкти будівництва торговельних центрів над зупинками швидкісного трамвая

    Київ активно забудовується. На кожному вільному клаптику землі забудовники намагаються звести житловий будинок або торговельно-розважальний центр.

    Ба більше, планується використати для будівництва торговельних центрів зупинки Борщагівської лінії швидкісного трамвая.

    У мережі з'явилися рендери побудови торговельних центрів над зупинками швидкісного трамвая.

    Так, над зупинкою «Михайлівська Борщагівка» хочуть звести торговельний центр. Загальна площа забудови становитиме 22,986 кв. м. Будівля буде на 2-3 поверхи.

    Над зупинкою «Вул. Генерала Потапова» може з’явитися комплекс громадського призначення з торговельною зоною, зоною громадського харчування, розважальною зоною загальною площею понад 6 тис. кв. м.

    На станції трамвая «Вул. Булгакова» планується забудова площею понад 4 тис. кв. м. Тут з’явиться торговельний комплекс загальною площею понад 5 тис. кв. м.

    На зупинці «Бульвар Кольцова» у забудовників скромніший апетит. Тут планують охопити забудовою площу понад 1,1 тис. кв. м. А загальна площа комплексу громадського призначення сягатиме понад 5 тис. кв. м.

    На станції трамвая «Вул. Жолудєва» загальна площа забудови сягатиме понад 4 тис. кв. м.

    Над зупинкою трамвая «Вул. Григоровича-Барського» під комплекс візьмуть понад 3 тис. кв. м. Тут будуть торговельний і складський комплекси.

    Нагадаємо, у Києві на станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога» будують торговий центр за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги.

    Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо розроблення проєкту нового Генерального плану столиці. Відповідачі – Київська міська державна адміністрація та Кабінет міністрів України.

    Читайте також:
    Теги: Київ громадський транспорт будівництво забудова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies