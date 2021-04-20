Забудова Києва. На станціях швидкісного трамвая виростуть торгові центри (фото)

На станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога» з розмахом будуть торговий центр «April City»

На станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога» з розмахом будуть торговий центр «April City»

У мережі оприлюднені проєкти будівництва торговельних центрів над зупинками швидкісного трамвая

Київ активно забудовується. На кожному вільному клаптику землі забудовники намагаються звести житловий будинок або торговельно-розважальний центр.

Ба більше, планується використати для будівництва торговельних центрів зупинки Борщагівської лінії швидкісного трамвая.

У мережі з'явилися рендери побудови торговельних центрів над зупинками швидкісного трамвая.

Так, над зупинкою «Михайлівська Борщагівка» хочуть звести торговельний центр. Загальна площа забудови становитиме 22,986 кв. м. Будівля буде на 2-3 поверхи.

Над зупинкою «Вул. Генерала Потапова» може з’явитися комплекс громадського призначення з торговельною зоною, зоною громадського харчування, розважальною зоною загальною площею понад 6 тис. кв. м.

На станції трамвая «Вул. Булгакова» планується забудова площею понад 4 тис. кв. м. Тут з’явиться торговельний комплекс загальною площею понад 5 тис. кв. м.

На зупинці «Бульвар Кольцова» у забудовників скромніший апетит. Тут планують охопити забудовою площу понад 1,1 тис. кв. м. А загальна площа комплексу громадського призначення сягатиме понад 5 тис. кв. м.

На станції трамвая «Вул. Жолудєва» загальна площа забудови сягатиме понад 4 тис. кв. м.

Над зупинкою трамвая «Вул. Григоровича-Барського» під комплекс візьмуть понад 3 тис. кв. м. Тут будуть торговельний і складський комплекси.

Нагадаємо, у Києві на станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога» будують торговий центр за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо розроблення проєкту нового Генерального плану столиці. Відповідачі – Київська міська державна адміністрація та Кабінет міністрів України.

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