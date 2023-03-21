Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини

Відтепер офіційно роком заснування Київщини є 842 рік

Депутати Київської обласної ради на засіданні 21 березня затвердили нову дату заснування Київщини як адміністративно-територіальної одиниці. Про це повідомляє пресслужба облради.

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Раніше роком створення Київської області вважали 1932-й, коли вийшов відповідний наказ Сталіна. Нині завдяки роботі істориків встановлено нову дату – 842 рік. Це – час появи перших населених пунктів за межами стародавнього Києва. Нині ця територія і є Київщина.

Обласні депутати також звернулися до Київської обласної військової адміністрації і до Кабінету міністрів щодо зміни офіційної дати святкування створення Київської області як адміністративно-територіальної одиниці. Відзначати цю подію пропонують щороку в останню неділю вересня.

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Нагадаємо, Київську область було утворено 27 лютого 1932 року, коли ЦВК СРСР затвердив постанову IV позачергової сесії ВУЦВК про створення на території України п'яти областей.

До липня 2020 року Київська область складалася з 25 адміністративних районів та 12 міст обласного підпорядкування. Після адміністративно-територіальної реформи Київська область складається з 69 територіальних громад, об'єднаних в 7 районів: укрупнені Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Вишгородський, Обухівський, Фастівський та новоутворений Бучанський.

Усього в області налічується 1180 населених пунктів. Найбільші міста: Біла Церква, Бровари, Бориспіль, Фастів, Ірпінь. Адміністративний центр – місто Київ, що є окремим регіоном – містом зі спеціальним статусом, та не входить до складу Київської області.