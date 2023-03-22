РФ атакувала дронами Київщину: 20 людей у лікарні, є зниклі безвісти (фото)

Понад 20 осіб були доставлено до лікарні

Кількість постраждалих внаслідок через влучання російських безпілотників в будівлю гуртожитку у Київській області зросла до 20. Усі люди були доставлені до лікарні, доля ще п’ятьох людей невідома. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Телеграмі.

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За словами Нєбитова, поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа.

Понад 20 осіб були доставлено до лікарні. Доля ще п’ятьх людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань, зауважив керівник поліції Київщини.

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«Троє загиблих, семеро осіб травмовано внаслідок потрапляння безпілотників в будівлю гуртожитку одного із районів Київщини. Перші вибухи пролунали близько третьої ночі, далі послідувала ще низка», - зазначив він.

«Бачимо, що ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру, загинули безневинні люди, в тому числі і водій швидкої, який приїхав рятувати громадян. Це ще один ганебний воєнний злочин окупанта», - наголосив Нєбитов.

Очільник поліції підкреслив, що суттєвих жертв вдається уникнути в разі своєчасного реагування на сигнали повітряної тривоги та переходу в укриття.

У ніч на 22 березня Росія атакувала Київщину дронами, внаслідок чого загинули люди, зруйновані будівлі. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі та поранені. Вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м