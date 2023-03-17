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Путін після ордеру на свій арешт влаштував атаку на Україну: ситуація в областях

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін після ордеру на свій арешт влаштував атаку на Україну: ситуація в областях
Заграва у небі після вибуху на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел

Ворог атакував важливі критичні об’єкти в Дніпропетровській області

Ввечері, 17 березня, російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні. Вибухи пролунали у трьох областях, у одній є влучання.

Дніпропетровщина

У Новомосковську пролунали вибухи. У соцмережах пишуть і про звуки вибуху в Дніпрі, влада наразі це не коментувала.

Противником застосовано ударні безпілотники з південно–східного напрямку по важливим критичним об’єктам в Дніпропетровській області. Три з них знищено силами в Дніпровському районі, повідомило повітряне командування «Схід».

Глава ОВА Сергій Лисак також підтвердив влучання двох БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування. Працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються.

Тривогу в області оголосили о 20:59.

Київщина

На території регіону та у передмісті Києва працює ППО. В області та у столиці повітряну тривогу оголосили о 21:17. 

Житомирщина

У регіоні спрацювали сили ППО. Тривога на Житомирщині була оголошена о 21:38.

Нагадаємо, у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Жителів Київщини попередили про небезпеку та загрозу атаки ворожими ударними дронами-камікадзе.

До слова, добігає кінця 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

За межами Росії Путіна тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із диктатором.

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Теги: Житомирщина Київщина Дніпропетровщина окупанти

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