Правоохоронці затримали збоченця, який зберігав дитяче порно (фото)

52-річному педофілу з Бучі загрожує до шести років ув'язнення

У місті Буча під Києвом викрили та затримали 52-річного збоченця, який зберігав дитяче порно. Про це повідомили в поліції Київської області.

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Чоловік завантажував на свій комп'ютер фото та відео порнографічного характеру з дітьми. Під час обшуку в будинку затриманого виявили ноутбук та жорсткі диски з забороненою інформацією.

Правоохоронці знайшли на ком'ютері чоловіка дитячу порнографію фото: поліція Київської області

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом зберігання дитячої порнографії. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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фото: поліція Київської області

Викрили злочинну діяльність працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчим управлінням за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та силової підтримки ППОП Київщини.

Нагадаємо, що нещодавно в мешканця Київщини правоохоронці виявили понад 100 тисяч файлів дитячої порнографії.

До слова, резонансне зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті набуло розголосу: прокуратора готує оскарження вироку суду.

Раніше на Закарпатті хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.