Правоохоронці затримали збоченця, який зберігав дитяче порно (фото)
52-річному педофілу з Бучі загрожує до шести років ув'язнення
У місті Буча під Києвом викрили та затримали 52-річного збоченця, який зберігав дитяче порно. Про це повідомили в поліції Київської області.
Чоловік завантажував на свій комп'ютер фото та відео порнографічного характеру з дітьми. Під час обшуку в будинку затриманого виявили ноутбук та жорсткі диски з забороненою інформацією.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом зберігання дитячої порнографії. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
Викрили злочинну діяльність працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчим управлінням за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та силової підтримки ППОП Київщини.
Нагадаємо, що нещодавно в мешканця Київщини правоохоронці виявили понад 100 тисяч файлів дитячої порнографії.
До слова, резонансне зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті набуло розголосу: прокуратора готує оскарження вироку суду.
Раніше на Закарпатті хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.
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