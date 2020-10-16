Вибори в Києві: на маски та антисептики місто виділило 1,3 млн грн



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Столична влада попіклувалася, щоб в нинішній епідеміологічній ситуації вибори відбулися безпечно

На забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту виборчих дільниць Київ виділив із бюджету 1,3 млн гривень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу повідомити, що на підготовку до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, місто надало з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це – кошти на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту виборчих дільниць», – сказав він.

За його словами, у столиці працюватимуть 1109 виборчих дільниць. І дуже важливо, щоб в нинішній епідеміологічній ситуації вибори відбулися безпечно: і для тих, хто прийде голосувати, і для членів виборчих комісій, які весь день працюватимуть на дільницях.

«Також, в день виборів Муніципальна охорона Києва буде допомагати поліції забезпечувати правопорядок на дільницях та патрулювати вулиці столиці», - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 15 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 455 осіб. Це на 10 більше, ніж за попередню добу (за добу 14 жовтня було 445 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 29412 випадків захворювання на Covid-19.

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня