У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин



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МАЗ намагався уникнути зіткнення з автівками, виїхавши на узбіччя, де зніс близько 20 метрів відбійника

Ввечері 6 листопада у Дніпровському районі Києва сталася масова ДТП за участі 8 автомобілів.

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

Аварія трапилася на вул. Братиславській в напрямку перетину з вул. Шолом Алейхема. У вантажівки МАЗ відмовили гальма, через що вона почала трощити автомобілі на своєму шляху. Спочатку вантажівка вдарила автомобіль Toyota IQ, водійка якого перелаштовувалась із середньої смугу у крайню праву. Цій та іншим машинам – Toyota Camry, Mazda 3 – вантажівка пошкодила правий бік корпусів. Після того, як водійка Toyota IQ зупинилася, в неї влетіла Skoda.

МАЗ намагався уникнути зіткнення з автівками, виїхавши на узбіччя, де зніс близько 20 метрів відбійника, проте зупинився лише врізавшись у ISUZU, яку від удару розвернуло та відкинуло у праву передню дверку Volkswagen.

Також у ДТП від «ефекту доміно» постраждали Slavuta і Peugeot.

На щастя, ніхто з людей унаслідок аварії не постраждав. На місці пригоди працюють слідчі, які опитують водіїв.