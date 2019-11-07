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    У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин

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    У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин

    МАЗ намагався уникнути зіткнення з автівками, виїхавши на узбіччя, де зніс близько 20 метрів відбійника

    Ввечері 6 листопада у Дніпровському районі Києва сталася масова ДТП за участі 8 автомобілів.

    Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    Аварія трапилася на вул. Братиславській в напрямку перетину з вул. Шолом Алейхема. У вантажівки МАЗ відмовили гальма, через що вона почала трощити автомобілі на своєму шляху. Спочатку вантажівка вдарила автомобіль Toyota IQ, водійка якого перелаштовувалась із середньої смугу у крайню праву. Цій та іншим машинам – Toyota Camry, Mazda 3 – вантажівка пошкодила правий бік корпусів. Після того, як водійка Toyota IQ зупинилася, в неї влетіла Skoda.

    МАЗ намагався уникнути зіткнення з автівками, виїхавши на узбіччя, де зніс близько 20 метрів відбійника, проте зупинився лише врізавшись у ISUZU, яку від удару розвернуло та відкинуло у праву передню дверку Volkswagen.

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    У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин
    У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин
    У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин
    У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин
    У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин
    У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин
    У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин
    У Києві вантажівка з несправними гальмами потрощила вісім машин

    Також у ДТП від «ефекту доміно» постраждали Slavuta і Peugeot.

    На щастя, ніхто з людей унаслідок аварії не постраждав. На місці пригоди працюють слідчі, які опитують водіїв.

    ДТП вантажівки аварія
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