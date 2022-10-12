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На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада назвала причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада назвала причину
фото: КМДА

У Фурсівській громаді проводитимуться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 12 жовтня, на Київщині лунатимуть вибухи. заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 12 жовтня, з 12:00 до 14:00 поблизу одного з населених пунктів Фурсівської громади, що в Білоцерківському районі, заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Тому в деяких громадах можливі звуки вибухів.

«Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації!», – закликають в адміністрації.

Нагадаємо, у Києві у неділю, 9 жовтня, перед оголошенням повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. Це було пов'язано із роботою саперів на Київщині. Голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба повідомив, що сапери держслужби з надзвичайних ситуацій розміновували території у Бучанському районі та здійснили контрольований вибух.

Теги: вибух влада Київщина

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