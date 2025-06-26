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Кияни обрали назви для трьох скверів. Один з них носитиме ім'я полеглого захисника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кияни обрали назви для трьох скверів. Один з них носитиме ім'я полеглого захисника
В опитуванні у застосунку «Київ Цифровий» жителі столиці дали назви трьом скверам у Подільському районі
фото: Київзеленбуд, ілюстративне фото

Загальна кількість учасників опитувань коливалася від 15 до майже 15 тис голосів 

Користувачі застосунку «Київ Цифровий» взяли участь у голосуванні щодо присвоєння нових назв трьом скверам у Подільському районі столиці. Про це свідчать результати опитування у застосунку, інформує «Главком».

Згідно з даними голосування, кияни підтримали такі назви скверів:

  • Сквер між вулицею Сагайдачного та Гостинним двором називатиметься на честь гетьмана реєстрового козацтва Петра Сагайдачного. Цю ініціативу підтримали 94% опитаних;
  • Сквер біля пам’ятника Григорію Сковороді та Гостинного двору називатиметься на честь українського філософа Григорія Сковороди. За цю назву проголосували 96% користувачів.
  • Сквер у межах вулиць Костянтинівська та Спаська називатиметься на честь загиблого військового Євгена Кваскова з позивним Качкар. Цю пропозицію підтримали 79% учасників опитування.

Загальна кількість учасників опитувань варіювалася від 12 706 до 14 835 користувачів застосунку «Київ Цифровий»

Нагадаємо, у Києві комунальні підприємства з утримання зелених насаджень облаштували додаткові зелені зони-мінісквери. У межах весняного озеленення на цих локаціях висадили понад 100 дерев, 9 тис. кущів та майже 15 тис. квітів, облаштували 8,6 кв. м газонів. Мінісквери облаштовані комунальними підприємствами власними силами в межах поточного благоустрою.

Також у озері у східній частині столичного парку «Нивки» з'явився плавучий острів. Це спеціальна платформа, засаджена вологолюбними рослинами. Такі конструкції призначені для створення додаткового середовища для комах і птахів.

До слова, на Оболонській набережній у районі вулиці Прирічної з'явилася велодоріжка, створена шляхом нанесення розмітки на пішохідній частині. Однак новостворена доріжка викликала хвилю критики з боку жителів міста. Зокрема, у мережі звернули увагу на той факт, що один з антипаркувальних стовпчиків опинився просто посеред доріжки, його вже охрестили «стоячим поліцейським».

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Теги: Київзеленбуд Київ парк місто столиця благоустрій

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