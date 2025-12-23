Головна Київ Новини
search button user button menu button

На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися
Усе створене власними руками діти розвішуватимуть на символічній Різдвяній зірці
фото: Культурні сили

Кияни та гості міста запрошуються разом із дітьми на майстер-класи, де можна створити подарунки для захисників

На столичному залізничному вокзалі 24 та 25 грудня відбудеться акція «Різдвяний портал». Мета заходу – передати на передову військовим, які зустрічають Різдво не вдома, а в окопах і бліндажах, відчуття домашнього затишку та підтримку через дитячі вироби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Культурні сили.

Як долучитися?

Кияни та гості міста запрошуються разом із дітьми на майстер-класи, де можна власноруч створити прості й душевні подарунки для захисників.

24-25 грудня з 10:00 до 15:00 на залізничному вокзалі Києва  відбудуться майстер-класи:

  • плетіння мотанок;
  • вирізання янголів-охоронців із фетру;
  • виготовлення паракордових фігурок;
  • валяння з вовни.

Усе створене власними руками діти розвішуватимуть на символічній Різдвяній зірці.

«Різдвяне диво» для фронту

Головна ідея акції полягає у символічному «порталі»: за ніч усі подарунки з київської Різдвяної зірки будуть перевезені на прифронтові території. Там їх розмістять на аналогічній зірці, щоб військові могли отримати дитячі обереги безпосередньо поблизу зони бойових дій.

Де і коли?

  • Місце: Центральний залізничний вокзал Києва.
  • Час: 24–25 грудня, з 10:00 до 15:00.

Захід організовано об'єднанням «Культурні сили» та «ХалабудаФест». Організатори наголошують, що такі прості речі, як дитячий виріб чи увага, є важливою моральною підтримкою для тих, хто зустрічає свята в окопах.

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває мілітарну культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші. 

Нагадаємо, американський бізнесмен і меценат Говард Баффет разом із поліцейськими спецпідрозділу «Білий Янгол» відвідав прифронтові території передмістя Куп’янськ.У цьому районі тривають постійні обстріли та здійснюється евакуація цивільного населення. Завдяки броньованому автотранспорту, наданому фондом Говарда Баффета, поліцейські вже евакуювали понад 200 мирних жителів із прифронтових громад Харківської області.  

Читайте також:

Теги: свята акція військові вокзал фронт десант спротив

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві попрощалися з українським актором, спортсменом та військовим Іваном Кононенко
На війні загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко
10 грудня, 18:01
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:00
Ситуація на фронті 14 грудня
Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу
14 грудня, 22:19
Деякі інгредієнти на салат «Олів’є» подешевшали
Скільки коштує приготувати салат «Олів’є» на новорічний стіл до 2026 року. Перелік цін
17 грудня, 08:04
Жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих
Шахраї виманюють гроші у родичів військових. Генштаб назвав найпоширеніші схеми
29 листопада, 16:33
За словами касирки магазину, кияни купляють ялинку 30-31 грудня і повертають після свят
Безкоштовна ялинка на свята. Мережі обговорюють незвичайну схему у столичних магазинах
1 грудня, 12:37

Новини

На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися
На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися
У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів
У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів
Незаконне виготовлення алкоголю на Київщині: яке покарання отримав організатор
Незаконне виготовлення алкоголю на Київщині: яке покарання отримав організатор
Поліція прийшла до киянки, яка тримала вовка, і виявила у квартирі труп іншого хижака
Поліція прийшла до киянки, яка тримала вовка, і виявила у квартирі труп іншого хижака
Допомога постраждалим від атаки 23 грудня у Святошинському районі: адреса штабу
Допомога постраждалим від атаки 23 грудня у Святошинському районі: адреса штабу
Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ
Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua