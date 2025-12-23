На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися

Кияни та гості міста запрошуються разом із дітьми на майстер-класи, де можна створити подарунки для захисників

На столичному залізничному вокзалі 24 та 25 грудня відбудеться акція «Різдвяний портал». Мета заходу – передати на передову військовим, які зустрічають Різдво не вдома, а в окопах і бліндажах, відчуття домашнього затишку та підтримку через дитячі вироби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Культурні сили.

Як долучитися?

Кияни та гості міста запрошуються разом із дітьми на майстер-класи, де можна власноруч створити прості й душевні подарунки для захисників.

24-25 грудня з 10:00 до 15:00 на залізничному вокзалі Києва відбудуться майстер-класи:

плетіння мотанок;

вирізання янголів-охоронців із фетру;

виготовлення паракордових фігурок;

валяння з вовни.

Усе створене власними руками діти розвішуватимуть на символічній Різдвяній зірці.

«Різдвяне диво» для фронту

Головна ідея акції полягає у символічному «порталі»: за ніч усі подарунки з київської Різдвяної зірки будуть перевезені на прифронтові території. Там їх розмістять на аналогічній зірці, щоб військові могли отримати дитячі обереги безпосередньо поблизу зони бойових дій.

Де і коли?

Місце: Центральний залізничний вокзал Києва.

Час: 24–25 грудня, з 10:00 до 15:00.

Захід організовано об'єднанням «Культурні сили» та «ХалабудаФест». Організатори наголошують, що такі прості речі, як дитячий виріб чи увага, є важливою моральною підтримкою для тих, хто зустрічає свята в окопах.

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває мілітарну культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

