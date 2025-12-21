Центральний вокзал та Батьківщина-мати засяяли світловими проєкціями до Дня енергетика
22 грудня в Україні відзначають День енергетика
Напередодні Дня енергетика Київ прикрасили тематичними світловими проєкціями. Батьківщина-Мати на пагорбах столиці та Центральний Залізничний вокзал стали яскравими символами підтримки енергетичних працівників. Про це повідомили у ДТЕК, пише «Главком».
«Світло тримається!», – зазначають у компанії ДТЕК, підкреслюючи важливість енергетиків у забезпеченні стабільності та безпеки енергетичних мереж країни.
За словами представників компанії, під час світлової проєкції жоден кіловат енергії не був витрачений з мережі.
На фасаді Центрального вокзалу Києва з’явилася інтерактивна світлова інсталяція «Поділись світлом», яка працює на автономних генераторах.
Кожен охочий може залишити своє повідомлення, яке з’явиться на будівлі у вигляді світлового напису. Для цього потрібно просто відсканувати QR-код, вибрати текст і колір, після чого послання буде транслюватися на фасаді всього за кілька секунд.
«Україна обов’язково переможе темряву», – додають в ДТЕК.
Це професійне свято всіх працівників енергетичної промисловості. В умовах війни енергетики стали справжніми героями, які під потужними обстрілами відновлюють світло та тепло в оселях українців. Дата обрана не випадково – це найкоротший світловий день у році, коли робота енергетиків є найбільш помітною та важливою.
У День енергетика традиційно вітають працівників галузі, відзначають кращих фахівців державними й відомчими нагородами, висловлюють подяку за їхню працю та внесок у розвиток і стійкість країни.
Це свято є нагодою ще раз нагадати про людей, чия робота часто залишається непомітною, але без якої неможливе повсякденне життя сучасного суспільства.
