Центральний вокзал та Батьківщина-мати засяяли світловими проєкціями до Дня енергетика

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Центральний вокзал та Батьківщина-мати засяяли світловими проєкціями до Дня енергетика
За словами представників компанії, під час світлової проєкції жоден кіловат енергії не був витрачений з мережі
фото: ДТЕК

22 грудня в Україні відзначають День енергетика

Напередодні Дня енергетика Київ прикрасили тематичними світловими проєкціями. Батьківщина-Мати на пагорбах столиці та Центральний Залізничний вокзал стали яскравими символами підтримки енергетичних працівників. Про це повідомили у ДТЕК, пише «Главком».

«Світло тримається!», – зазначають у компанії ДТЕК, підкреслюючи важливість енергетиків у забезпеченні стабільності та безпеки енергетичних мереж країни.

Центральний вокзал та Батьківщина-мати засяяли світловими проєкціями до Дня енергетика фото 1
фото: ДТЕК

За словами представників компанії, під час світлової проєкції жоден кіловат енергії не був витрачений з мережі.

На фасаді Центрального вокзалу Києва з’явилася інтерактивна світлова інсталяція «Поділись світлом», яка працює на автономних генераторах.

Кожен охочий може залишити своє повідомлення, яке з’явиться на будівлі у вигляді світлового напису. Для цього потрібно просто відсканувати QR-код, вибрати текст і колір, після чого послання буде транслюватися на фасаді всього за кілька секунд.

Центральний вокзал та Батьківщина-мати засяяли світловими проєкціями до Дня енергетика фото 2

«Україна обов’язково переможе темряву», – додають в ДТЕК.

Центральний вокзал та Батьківщина-мати засяяли світловими проєкціями до Дня енергетика фото 3
фото: ДТЕК

Зауважимо, що 22 грудня в Україні відзначають День енергетика.

Це професійне свято всіх працівників енергетичної промисловості. В умовах війни енергетики стали справжніми героями, які під потужними обстрілами відновлюють світло та тепло в оселях українців. Дата обрана не випадково – це найкоротший світловий день у році, коли робота енергетиків є найбільш помітною та важливою.

У День енергетика традиційно вітають працівників галузі, відзначають кращих фахівців державними й відомчими нагородами, висловлюють подяку за їхню працю та внесок у розвиток і стійкість країни.

Це свято є нагодою ще раз нагадати про людей, чия робота часто залишається непомітною, але без якої неможливе повсякденне життя сучасного суспільства.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем енергетика.

