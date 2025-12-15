Головна Київ Новини
На Центральному вокзалі у Києві в найтемнішу ніч року запрацює світлова інсталяція

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Інсталяцію вмикатиметься із 21 по 25 грудня із 5:00 до 7:30 та з 17:00 до 23:00
фото: пресслужба «Укрхалізниці»

У найдовшу ніч року київський вокзал оживе світлом

21 грудня, у найдовшу ніч року, на фасаді Центрального залізничного вокзалу у Києві з'явиться масштабна світлова інсталяція «Поділись світлом». Вона працюватиме на автономному живленні. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, інформує «Главком».

Зазначається, що саме цю локацію обрали не випадково, адже під час повномасштабного вторгнення вокзал став точкою опори для сотень тисяч людей, місцем від'їздів, повернень і дуже сильних емоцій. Наразі фасад вокзалу перетвориться на полотно, яке засяє світлом тих, хто продовжує рухатися вперед.

«Українці щодня доводять: наше внутрішнє світло не згасає. Ми вміємо підтримати одне одного і знаходити сили навіть тоді, коли довкола темно. Саме це внутрішнє світло й стане основою інсталяції», – йдеться у повідомленні.

На вокзалі розмістять QR-код, який вестиме в онлайн-застосунок. Через нього кожен охочий зможе взаємодіяти з інсталяцією й обрати колір свого «внутрішнього світла», поінформували в Укрзалізниці.

Інсталяцію вмикатимуть із 21 по 25 грудня із 5:00 до 7:30 та з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму «3000 км Україною». У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Програма дозволить використовувати 3 тис. км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх «Укрзалізниця» пропонуватиме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та другий клас Інтерсіті. Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року.

До слова, «Укрзалізниця» оголосила про запровадження нового графіку руху пасажирських поїздів.Новий графік руху потягів передбачає маршрути, які дозволяють дістатися до віддалених країн Європи та зворотно з однією пересадкою. У межах змін «Укрзалізниця» збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17

