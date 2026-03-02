Вбивство мирного жителя у Гостомелі: повідомлено про підозру трьом військовим РФ

Слідство встановило, що всі троє військових точно знали: перед ними був мирний житель

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, які у березні 2022 року, під час окупації Гостомеля, виконали злочинний наказ свого командира убити цивільну людину. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, інформує «Главком».

За даними прокуратури, командир штурмової роти наказав підлеглим розстріляти беззбройного чоловіка, який був у цивільному одязі та не мав жодного стосунку до бойових дій. Окупанти зупинили його на вулиці та вистрілили з автоматичної зброї. Чоловік загинув на місці від поранення в голову.

Слідство встановило, що всі троє військових точно знали: перед ними був мирний житель.

«Командира підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством. Підлеглі відповідатимуть за скоєння воєнного злочину групою осіб», – йдеться у повідомленні.

У межах розслідування проведено огляди місця події, низку судово-медичних та генетичних експертиз, ексгумацію, аналіз мобільних даних, допити свідків і впізнання.

Прокуратура нагадує, що умисне вбивство цивільної особи під час міжнародного збройного конфлікту є грубим порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином. Наразі робота з документування воєнних злочинів триває.

