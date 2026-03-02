Головна Київ Новини
Вбивство мирного жителя у Гостомелі: повідомлено про підозру трьом військовим РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Слідство встановило, що всі троє військових точно знали: перед ними був мирний житель
фото: Київська обласна прокуратура

Командир штурмової роти наказав підлеглим розстріляти беззбройного чоловіка, який був у цивільному одязі та не мав жодного стосунку до бойових дій

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, які у березні 2022 року, під час окупації Гостомеля, виконали злочинний наказ свого командира убити цивільну людину. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, інформує «Главком».

За даними прокуратури, командир штурмової роти наказав підлеглим розстріляти беззбройного чоловіка, який був у цивільному одязі та не мав жодного стосунку до бойових дій. Окупанти зупинили його на вулиці та вистрілили з автоматичної зброї. Чоловік загинув на місці від поранення в голову.

Слідство встановило, що всі троє військових точно знали: перед ними був мирний житель.

«Командира підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством. Підлеглі відповідатимуть за скоєння воєнного злочину групою осіб», – йдеться у повідомленні.

У межах розслідування проведено огляди місця події, низку судово-медичних та генетичних експертиз, ексгумацію, аналіз мобільних даних, допити свідків і впізнання.

Прокуратура нагадує, що умисне вбивство цивільної особи під час міжнародного збройного конфлікту є грубим порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином. Наразі робота з документування воєнних злочинів триває.

Нагадаємо, кіберфахівці, контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали докази воєнних злочинів на російського полковника Руслана Назаренка – командира 136-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу РФ. За матеріалами справи, окупант віддав наказ задіяти заборонені хімічні речовини під час штурму Вовчанська та двох прилеглих селищ на Харківщині протягом вересня 2024 – червня 2025 років. Йдеться про використання російських аерозольних гранат «К-51» та «РГ-Во», споряджених отруйними речовинами подразнюючої дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

До слова, група російських військовополонених, які залишаються в українському полоні майже чотири роки, оприлюднила звернення до Кремля та безпосередньо російського диктатора Володимира Путіна. У своєму зверненні російські військові заявили, що Москва відмовляється повертати за обміном хворих, поранених та літніх військових, натомість першочергово забирає тих, хто провів у полоні найменше часу.

