На Київщині ліквідовано три нелегальні АЗС (фото)

На Київщині припинено діяльність трьох автозаправних станцій, що працювали незаконно на території Вишгородського району та Бучанського району. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, інформує «Главком».

«У межах досудового розслідування встановлено, що АЗС працювали без дозвільних документів, зокрема без ліцензій на роздрібну торгівлю пальним, сертифікатів якості та документів, що підтверджують походження пального», – йдеться у повідомленні.

фото: Київська обласна прокуратура

Крім того, прокуратура виявила, що на заправних станціях були відсутні реєстратори розрахункових операцій.

Під час проведення обшуків вилучено понад 7 тонн дизельного пального, понад 3 тонни бензину марки А-95 та 4 тонни скрапленого газу. Також вилучено готівкові кошти, отримані від реалізації пального, шість модульних заправних станцій та вісім ємностей для його зберігання.

фото: Київська обласна прокуратура

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів). Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підготував рекомендації щодо детінізації ринку пального. Кабміну рекомендовано до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них – від легалізації до демонтажу й притягнення винних до відповідальності.

Раніше правоохоронці викрили злочинну групу з-поміж працівників «Укрзалізниці», які систематично викрадали пальне з маневрових тепловозів. Зловмисники зливали дизель у каністри та реалізовували його за готівку, вносячи фіктивні дані до журналів обліку.