Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 11-11 травня

У Київській опері можна переглянути виставу «Піноккія», яка була удостоєна премії «Київська пектораль»

Цими вихідними, 10 та 11 травня, у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА. Зокрема, 10 та 11 травня у Київському академічному театрі «Колесо» відбудеться прем’єра вистави «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро».

Бібліотека «Світогляд» 10-11 травня запрошує на виставку української порцеляни «Світ крихкої краси».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 10-11 травня

Музеї

11 травня – музейне заняття «Всесвіт Любові» за творчістю мисткині Любові Панченко з майстер-класом з аплікації з фетру (для дітей семи–дев'яти років);

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

10-11 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужіІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

10 травня – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

10 травня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням Садиби Музею виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 травня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

11 травня – лекція Таїсії Сидорчук про Омеляна Пріцака в межах музейного проєкту «Поговоримо про…»;

до 18 травня – фотопроєкт «Виставка сімох»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 11 травня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня»;

до 31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 31 травня – виставка «Рух не завершується» – до 35-річчя заснування Народного Руху України.

до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

11 травня – літературно-музичний вечір;

до 31 травня – виставка Tempo Primo.

10-18 травня – артпроєкт «Душа України». Виставка живопису «Земне та Космічне» (Ellen Orro, Валерій Франчук, Анатолій Фролов).

10 травня – 13 липня – виставка «Вишита сорочка ХІХ – початку ХХ ст. з колекції НМДМУ»;

11 травня о 13:00 – зустріч із дослідницею традиції звіздарства Юлією Гризлюк «Іде звізда чудна!»;

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та ГО «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.

11 травня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;

до 20 травня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;

до 20 травня – виставка прикрас Ольги Шинкаренко «Амоніузм та Амоністи»;

до 22 травня – виставка ляльок, живопису, фотографії «Лялькове диво».

до 2 червня – «Триєнале сценографії ім. Данила Лідера 2025», виставка робіт театральних художників;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

11 травня – презентація виставки «Мій твій світ: продовження».

10 травня – 8 червня – виставка-інсталяція «Територія безпеки. Дослідження невідомого»;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

до 31 травня, щосуботи – майстерня писанкарства від майстрині Зої Сташук «Маріупольська писанка» в межах виставки «Іканича: Маріупольська писанка»;

субота – майстерня писанкарства від майстрині Лариси Головні;

впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

10 травня – концерт зразкового художнього колективу хору «Соняшник» (керівниця – Світлана Рябінко);

протягом тижня – «Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII–XVIII ст. До свята Великодня;

протягом тижня – «Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

протягом тижня – «Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;

протягом тижня – «Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до Постатей культури та Філософського словника». До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

до 14 травня – до 100-річчя з дня народження художника Юрія Кисличенка виставка художніх робіт із колекції фондів НІАМ «Київська фортеця» «Історична спадщина в камені та акварелях»;

до 18 травня – до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років виставка документальних світлин і тематичних графічних плакатів «Безсмертна пам’ять. Перемоги мить».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

10 травня – «Танго втрьох?.. На Монмартрі»;

11 травня – «Вір, надійся, кохай!».

10 травня – «Лисенки (неофіційні)»;

10 травня – розмова «Досьє українського театру». Дія ІІ. Київ–Львів. Театральна інтрига;

10 травня – Квартет гітаристів «Київ». Guitar Step;

11 травня – Від Березовського до Скорика;

11 травня – «Київський «Латинський» квартал Косачів». Пішохідна екскурсія;

до 18 травня – «Старовинна поштівка Великодня»;

до 30 червня – «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

до 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;

щосуботи – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

10 травня – лекція Олени Боримської про скульптуру в межах виставки «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;

10 травня – концерт Національного будинку музики;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 31 травня – оглядові екскурсії музеєм.

10 травня – виставка «Відвага нації»;

10, 11 травня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

10, 11 травня – екскурсія Музеєм Ханенків;

11 травня – концерт Almia Music у Музеї Ханенків. Le Images.

10 травня – «Народний самоспів на Співочому полі»;

10 травня – аудіозустрічі «Вініловий доробок української музики». Аудіозустріч на честь Дня Європи–2025 «Ода до радості». Музика Людвіга ван Бетховена з колекції Музею українського грамзапису.

10, 11 травня – майстер-клас зі створення та організації вистави «Паперового театру». «Київ. Мандрівка крізь віки»;

10-11 травня – на честь Дня Європи–2025. Майстер-клас зі створення хатньої ікони на склі. «Оберіг миру»;

10, 11 травня – майстер-клас «Гастрономічні традиції України. Борщ». На підтримку та промоцію елемента нематеріальної культурної спадщини UNESCO за участі народної студії гастрономічних традицій України «Борщ».

Театри

10 травня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;

10 травня – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія;

11 травня – вистава «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів та київського юриста;

11 травня – вистава «Ідеальна пара». Пікантна комедія.

10 травня – вистава «Звідки беруться діти?» – дослідження. Прем’єра;

11 травня – вистава «Лікар Айболить» – мюзикл.

Дитячий простір «У світі казок»:

10 травня – вистава «Коза-Дереза» – жарт не на жарт.

10 травня – «За двома зайцями»;

11 травня – «Тигролови».

10-11 травня – мюзикл на дві дії «Піноккія»;

10, 11 травня – прем’єра – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро»;

10, 11 травня – болгарсько-український проєкт театральних митців, вистава «Мамо, де ти?».

10, 11 травня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія.

10 травня – «Івасик-Телесик»;

10 травня – «Енеїда»;

11 травня – «Котик та Півник»;

11 травня – «Кіт у чоботях».

Бібоіотеки

щосуботи – англійський розмовний English speaking club.

10-30 травня – книжкова виставка «Європа в серці: святкуємо єдність і свободу».

10 травня – засідання клубу «Книжковий клуб поряд із домом», обговорення роману «Ребекка» Дафни Дю Морʼє.

10-11 травня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

10-11 травня – виставка акварелей «Квітковий настрій» Наталії Анікіної.

11 травня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

10-11 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб;

10-11 травня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

10-11 травня – виставка художніх робіт Шрі Чинмоя «Царство кольору»;

11 травня – літературно-психологічний тренінг із Юлією Белінською.

11 травня – клуб «ART платформа». Майстер-клас «Квіти для мами» (до Дня матері).

Нагадаємо, 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик. Про це повідомляє «Главком», який побував на прем’єрному показі.