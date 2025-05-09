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Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 11-11 травня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 11-11 травня
Мюзикл «Піноккія» на сцені Київської опери
фото: Вадим Гнідаш, Київська опера/Facebook

У Київській опері можна переглянути виставу «Піноккія», яка була удостоєна премії «Київська пектораль» 

Цими вихідними, 10 та 11 травня, у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА. Зокрема, 10 та 11 травня у Київському академічному театрі «Колесо» відбудеться прем’єра вистави «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро».

Бібліотека «Світогляд» 10-11 травня запрошує на виставку української порцеляни «Світ крихкої краси».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 10-11 травня

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • 11 травня – музейне заняття «Всесвіт Любові» за творчістю мисткині Любові Панченко з майстер-класом з аплікації з фетру (для дітей семи–дев'яти років);
  • до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
  • до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • 10-11 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужіІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 10 травня – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;
  • 10 травня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням Садиби Музею виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • до 31 травня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;
  • до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

Музей української діаспори:

  • 11 травня – лекція Таїсії Сидорчук про Омеляна Пріцака в межах музейного проєкту «Поговоримо про…»;
  • до 18 травня – фотопроєкт «Виставка сімох»;
  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • до 11 травня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня»;
  • до 31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;
  • до 31 травня – виставка «Рух не завершується» – до 35-річчя заснування Народного Руху України.

Музей окупації Києва:

  • до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

Музей Шолом-Алейхема:

  • протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • 11 травня – літературно-музичний вечір;
  • до 31 травня – виставка Tempo Primo.  

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • 10-18 травня – артпроєкт «Душа України». Виставка живопису «Земне та Космічне» (Ellen Orro, Валерій Франчук, Анатолій Фролов).

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • 10 травня – 13 липня – виставка «Вишита сорочка ХІХ – початку ХХ ст. з колекції НМДМУ»;
  • 11 травня о 13:00 – зустріч із дослідницею традиції звіздарства Юлією Гризлюк «Іде звізда чудна!»;
  • до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та ГО «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;
  • до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;
  • до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;
  • до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.

Музей гетьманства:

  • 11 травня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;
  • до 20 травня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;
  • до 20 травня – виставка прикрас Ольги Шинкаренко «Амоніузм та Амоністи»;
  • до 22 травня – виставка ляльок, живопису, фотографії «Лялькове диво».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • до 2 червня – «Триєнале сценографії ім. Данила Лідера 2025», виставка робіт театральних художників;
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • 11 травня – презентація виставки «Мій твій світ: продовження».

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • 10 травня – 8 червня – виставка-інсталяція «Територія безпеки. Дослідження невідомого»;
  • до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;
  • до 31 травня, щосуботи – майстерня писанкарства від майстрині Зої Сташук «Маріупольська писанка» в межах виставки «Іканича: Маріупольська писанка»;
  • субота – майстерня писанкарства від майстрині Лариси Головні;
  • впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
  • впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
  • впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

  • 10 травня – концерт зразкового художнього колективу хору «Соняшник» (керівниця – Світлана Рябінко);
  • протягом тижня – «Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII–XVIII ст. До свята Великодня;
  • протягом тижня – «Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;
  • протягом тижня – «Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;
  • протягом тижня – «Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до Постатей культури та Філософського словника». До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • до 14 травня – до 100-річчя з дня народження художника Юрія Кисличенка виставка художніх робіт із колекції фондів НІАМ «Київська фортеця» «Історична спадщина в камені та акварелях»;
  • до 18 травня – до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років виставка документальних світлин і тематичних графічних плакатів «Безсмертна пам’ять. Перемоги мить».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

  • 10 травня – «Танго втрьох?.. На Монмартрі»;
  • 11 травня – «Вір, надійся, кохай!».

Музей видатних діячів української культури:

  • 10 травня – «Лисенки (неофіційні)»;
  • 10 травня – розмова «Досьє українського театру». Дія ІІ. Київ–Львів. Театральна інтрига;
  • 10 травня – Квартет гітаристів «Київ». Guitar Step;
  • 11 травня – Від Березовського до Скорика;
  • 11 травня – «Київський «Латинський» квартал Косачів». Пішохідна екскурсія;
  • до 18 травня – «Старовинна поштівка Великодня»;
  • до 30 червня – «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;
  • до 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;
  • щосуботи – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 10 травня – лекція Олени Боримської про скульптуру в межах виставки «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;
  • 10 травня – концерт Національного будинку музики;
  • до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;
  • до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Комунальний заклад виконавчого органу Київради (КМДА) «Аптека музей»:

  • до 31 травня – оглядові екскурсії музеєм.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 10 травня – виставка «Відвага нації»;
  • 10, 11 травня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
  • 10, 11 травня – екскурсія Музеєм Ханенків;
  • 11 травня – концерт Almia Music у Музеї Ханенків. Le Images.

Музей українського грамзапису: 

  • 10 травня – «Народний самоспів на Співочому полі»; 
  • 10 травня – аудіозустрічі «Вініловий доробок української музики». Аудіозустріч на честь Дня Європи–2025 «Ода до радості». Музика Людвіга ван Бетховена з колекції Музею українського грамзапису.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 10, 11 травня – майстер-клас зі створення та організації вистави «Паперового театру». «Київ. Мандрівка крізь віки»;
  • 10-11 травня – на честь Дня Європи–2025. Майстер-клас зі створення хатньої ікони на склі. «Оберіг миру»;
  • 10, 11 травня – майстер-клас «Гастрономічні традиції України. Борщ». На підтримку та промоцію елемента нематеріальної культурної спадщини UNESCO за участі народної студії гастрономічних традицій України «Борщ».

Театри

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 10 травня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;
  • 10 травня – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія;
  • 11 травня – вистава «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів та київського юриста;
  • 11 травня – вистава «Ідеальна пара». Пікантна комедія.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 10 травня – вистава «Звідки беруться діти?» – дослідження. Прем’єра;
  • 11 травня – вистава «Лікар Айболить» – мюзикл.

Дитячий простір «У світі казок»:

  • 10 травня – вистава «Коза-Дереза» – жарт не на жарт.

Київський національний академічний театр оперети:

  • 10 травня – «За двома зайцями»;
  • 11 травня – «Тигролови».

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 10-11 травня – мюзикл на дві дії «Піноккія»;

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 10, 11 травня – прем’єра – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро»;
  • 10, 11 травня – болгарсько-український проєкт театральних митців, вистава «Мамо, де ти?».

Київський академічний театр на Печерську:

  • 10, 11 травня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія.

Київський академічний театр ляльок:

  • 10 травня – «Івасик-Телесик»;
  • 10 травня – «Енеїда»;
  • 11 травня – «Котик та Півник»;
  • 11 травня – «Кіт у чоботях».

Бібоіотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:

  • щосуботи – англійський розмовний English speaking club.

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 10-30 травня – книжкова виставка «Європа в серці: святкуємо єдність і свободу».  

Бібліотека ім. Є. Кравченка:

  • 10 травня – засідання клубу «Книжковий клуб поряд із домом», обговорення роману «Ребекка» Дафни Дю Морʼє. 

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 10-11 травня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

Бібліотека естетичного виховання:

  • 10-11 травня – виставка акварелей «Квітковий настрій» Наталії Анікіної.

Бібліотека ім. О. Вишні:

  • 11 травня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

  • 10-11 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб;
  • 10-11 травня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Бібліотека «Книголюб»:

  • 10-11 травня – виставка художніх робіт Шрі Чинмоя «Царство кольору»;
  • 11 травня – літературно-психологічний тренінг із Юлією Белінською.   

Бібліотека ім. В. Сосюри:

  • 11 травня – клуб «ART платформа». Майстер-клас «Квіти для мами» (до Дня матері).  

Нагадаємо, 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик. Про це повідомляє «Главком», який побував на прем’єрному показі.

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Теги: музика музеї музей мистецтво виставка бібліотека концерт вистава

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