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В Одесі активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Одесі активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну
Активісти зазначають, що міська влада ігнорує знесення пам’ятника Пушкіну
фото: скріншот із відео

Організація «Робимо вам нерви» закликала демонтувати пам’ятник російському поету до Великодня

В Одесі місцеві активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну. Вони вимагають від місцевої влади демонтувати монумент російському літературному діячу. Як інформує «Главком», про це повідомили в молодіжній організації «Робимо вам нерви».

Активісти натягнули на Пушкіна зашморг із закликом нарешті демонтувати цей монумент.

«Сьогодні активісти підготували пам’ятник Пушкіну до Великодня. Тим самим чітко дали знати, що діяч хоче зустрічати це свято в музеї. Дотримуємось українських великодніх традицій – виносимо з дому весь непотріб», – ідеться у повідомленні.

Активісти зазначають, що міська влада ігнорує знесення пам’ятника Пушкіну.

«Нумо разом допоможемо Труханову знайти техніку, аби знести маркер «руского міра» в центрі Одеси! Зривайте номер з оголошення «Шукаю бульдозер» та дзвоніть меру, аби прискорити процес», – ідеться у повідомленні.

Раніше депутати Одеської міської ради підтримали проєкт виділення коштів на роботи з демонтажу пам'ятників із російською імперською та радянською символікою.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що в Одесі знесуть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Міста сили. «Так, він також у розпорядженні, є підпис щодо його знесення. Сьогодні розійшлися всі листи щодо знесення таких пам’ятників», – заявив голова Одеської ОВА.

Це рішення суперечить заяві мера Одеси Геннадія Труханова від 23 серпня, який стверджував, що пам'ятник не можна зносити через його внесення до реєстру ЮНЕСКО як частину культурної спадщини.

«Сьогодні приходять будь-які делегації європейські, європейські туристи, – вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої. Він був тут, до речі, на засланні. Плюс коли ми подавали в ЮНЕСКО наше мотиваційне досьє, ми ж зазначали, і про це знають в ЮНЕСКО, що це культурна спадщина», – сказав мер. Кіпер не надав додаткових деталей щодо знесення пам'ятника, але зазначив, що всі необхідні документи вже розіслані.

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Теги: Одеса влада активісти монумент музеї

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