Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Український чарт Apple Music очолив російський гурт, який підтримує Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ay Yola – це етнопоп тріо з Башкортостану
колаж: glavcom.ua

Фронтмен групи збирав гроші на потреби російської армії, а його брат пішов воювати на фронт

Російський гурт Ay Yola з піснею Homay очолив український чарт Apple Music. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Apple Music.

Реліз композиції відбувся 14 березня. Не минуло і місяця, як за такий короткий термін витіснив із лідируючих позицій вітчизняних артистів.

Український чарт Apple Music очолив російський гурт, який підтримує Путіна фото 1
скриншот

Наразі на ютуб кліп набрав 1,5 млн переглядів.

Український чарт Apple Music очолив російський гурт, який підтримує Путіна фото 2
скриншот

Що відомо про гурт Ay Yola

Ay Yola – це етнопоп тріо з Башкортостану, Російська Федерація, створене у 2024 році. У склад входять: Адель Шайхітдінова, Руслан Шайхітдінов, Ринат Рамазанов.

За даними росЗМІ, гурт підтримує війну РФ проти України. Зокрема, фронтмен групи збирав гроші на потреби російської армії, а його брат пішов воювати на фронт.

Зазначається, що за один захід артисти беруть 700 тис. рублів (майже 345 тис. грн). Виступ триває всього близько пів години, оскільки пісень у гурту небагато. На корпоративах виконується всього шість композицій.

Зауважимо, що пісня гурту Ay Yola очолила рейтинг українського Apple Music у той самий час, коли в Кривому Розі прощалися із дітьми, яких вбила Росія.

Нагадаємо, що ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив, чому українська молодь продовжує слухати російську музику. На його думку, причина полягає у високій конкуренції на ринку Росії, яка змушує виконавців швидше реагувати на нові тренди та активніше розвивати індустрію.

Читайте також:

Теги: музика пісня росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували нафтопідприємства у Росії
Дрони атакували нафтобази та металургійний комбінат у Росії (відео)
9 березня, 07:14
У січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну
9 березня, 22:44
Херсонщина: окупанти атакували дроном велосипедиста
Херсонщина: окупанти атакували дроном велосипедиста
11 березня, 07:34
Майк Волц провів переговори з представниками РФ
Радник Трампа Волц провів переговори з російською стороною
12 березня, 20:56
Ситуація на фронті 20 березня
Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року
20 березня, 01:15
Українські захисники взяли у полон росіян
«Азов» взяв у полон 20 окупантів на Торецькому напрямку (відео)
27 березня, 20:48
Саме Віткофф запросив Дмитрієва до США минулого тижня
Reuters: Посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні
3 квiтня, 02:38
Ситуація на фронті 4 квітня
Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу
4 квiтня, 23:24
Нетребко заспіває чотири вистави з 11 по 21 вересня у новій постановці Олівера Мірса
Пропутінська співачка Нетребко повертається на сцену Лондонської Королівської опери
3 квiтня, 07:10

Шоу-біз

Український чарт Apple Music очолив російський гурт, який підтримує Путіна
Український чарт Apple Music очолив російський гурт, який підтримує Путіна
Українка Таню Муіньо стала режисеркою року за кліп для Леді Гаги
Українка Таню Муіньо стала режисеркою року за кліп для Леді Гаги
Зірку серіала «Гра в кальмара» засуджено за сексуальні домагання
Зірку серіала «Гра в кальмара» засуджено за сексуальні домагання
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»
Minecraft-бум в Україні: рекордні збори, суперечливі відгуки та шалений ажіотаж
Minecraft-бум в Україні: рекордні збори, суперечливі відгуки та шалений ажіотаж
Легендарний поет-пісняр розказав про «жорстку» Ротару
Легендарний поет-пісняр розказав про «жорстку» Ротару

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
111K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
69K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
41K
Скандал у Львові: пасажир маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
28K
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua