Український чарт Apple Music очолив російський гурт, який підтримує Путіна

Фронтмен групи збирав гроші на потреби російської армії, а його брат пішов воювати на фронт

Російський гурт Ay Yola з піснею Homay очолив український чарт Apple Music. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Apple Music.

Реліз композиції відбувся 14 березня. Не минуло і місяця, як за такий короткий термін витіснив із лідируючих позицій вітчизняних артистів.

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Наразі на ютуб кліп набрав 1,5 млн переглядів.

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Що відомо про гурт Ay Yola

Ay Yola – це етнопоп тріо з Башкортостану, Російська Федерація, створене у 2024 році. У склад входять: Адель Шайхітдінова, Руслан Шайхітдінов, Ринат Рамазанов.

За даними росЗМІ, гурт підтримує війну РФ проти України. Зокрема, фронтмен групи збирав гроші на потреби російської армії, а його брат пішов воювати на фронт.

Зазначається, що за один захід артисти беруть 700 тис. рублів (майже 345 тис. грн). Виступ триває всього близько пів години, оскільки пісень у гурту небагато. На корпоративах виконується всього шість композицій.

Зауважимо, що пісня гурту Ay Yola очолила рейтинг українського Apple Music у той самий час, коли в Кривому Розі прощалися із дітьми, яких вбила Росія.

Нагадаємо, що ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив, чому українська молодь продовжує слухати російську музику. На його думку, причина полягає у високій конкуренції на ринку Росії, яка змушує виконавців швидше реагувати на нові тренди та активніше розвивати індустрію.