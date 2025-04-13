З трояндою в зубах. Хто вітав легендарного поета Вадима Крищенка з 90-річчям: репортаж з Палацу «Україна»

Свій день народження легендарний поет відзначив 1 квітня

12 квітня у Національному палаці «Україна» відбувся концерт «Я – України син». Шоу було присвячене ювілею легендарного поета-пісняра, народного артистка Вадима Крищенка. «Главком» розповідає, як пройшов масштабний концерт, у якому взяли участь десятки зірок.

Привітати ювіляра завітав зірковий склад гостей. Проте не обійшлося і без неприємних несподіванок: деякі виконавці суперхітів Крищенка до Києва не дісталися. А деякі просто запізнилися, і, наприклад, перший номер концерту – заголовна пісня «Я – України син», яку доручили виконувати Андрію Кравченко («замінник Олега Винника») – глядачам довелося слухати двічі: перший без співака, а вдруге – вже з ним.

Вадим Крищенко на сцені Палацу «України» на своєму ювілейному вечорі фото: glavcom.ua

Уже традиційно своєю появою публіку не удостоїв Герой України, народний артист Василь Зінкевич. Цього разу організатори пояснили це хворобою артиста, який у травні відзначить 80. Публіка також не побачила Лілію Сандулесу, виконавицю шлягерів Крищенка «Берег любові», «Пізня зустріч», «Я хочу бути щасливою». На концерті не виступив Іво Бобул, якого Крищенко вважає виконавцем своїх золотих творів, зокрема в дуеті зі вже згаданою Сандулесою. Про те, що Бобул не з’явиться на ювілейному вечорі, було відомо заздалегідь. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів сам Крищенко, він не приховував образи. На думку Крищенка, 90-річчя є значущою датою, яка заслуговує на увагу, особливо від артиста, для якого він створив чимало суперхітів. Однак Бобул відмовився взяти участь у ювілейному концерті, запланованому ще минулого року, через… сольний виступ у Черкасах. «Я кажу: «Іво, всі гроші не заробиш, може, приїдеш (на концерт)?». «Ой, там заплановано…». Ну, не будемо про лихе казати)», – розповів Вадим Крищенко.

Не з’явився на сцені також Степан Гіга, який, як і Іво Бобул, переживає гастрольний ренесанс: у березні співак зібрав столичний Палац спорту.

Червоним підкреслені артисти, які були обіцяні організаторами, але глядачі їх не побачили фото: glavcom.ua

На цьому конфузи закінчуються. І розпочинаються три години щирого спілкування артистів і ювіляра з майже 4 тис. глядачів.

Попри побоювання за своє здоров’я сам Вадим Крищенко без сторонньої допомоги таки вийшов на сцену, сказав вітальне слово. Ювіляр прочитав свій вже знаменитий вірш «Невже це 90? Боже мій! Не думалось, що пощастить дожити…», прем’єра якого відбулася напередодні Дня народження на «Главкомі». Отримав вітання та квіти та спустився до зали, де серед глядачів й провів весь концерт.

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фото: glavcom.ua

Проте спілкування з ювіляром продовжувалося весь концерт. Проміжки між піснями Крищенко з великого екрану звертався до глядачів, ділився своїми роздумами про життя і своєю поезією. А в зал до ювіляра зі сцени спускалися легендарний народний артист Іван Попович, який минулого року відзначив 75, та заслужена артистка Тетяна Піскарьова.

Іван Попович досі активно гастролює і навіть натякнув шанувальникам, що переплюне набагато молодшого Степана Гігу і також дасть концерт у Палаці спорту.

Іван Попович вітає Вадима Крищенка з 90-річчям фото: glavcom.ua

Не порушила свою особисту традицію Тетяна Піскарьова. Вона що п’ять років вітає Крищенка з трояндою… у зубах під пісню «Підходящий». Вже була біла на 85, рожева – на 90. І, як обіцяє артистка, червона буде обов’язково на 95.

Заслужена артистка Тетяна Піскарьова на концерті до 90-річчя Вадима Крищенка фото: glavcom.ua

Народна артистка Оксана Білозір виконала дві пісні ювіляра. Співачка, як завжди, вразила своєю пишномовністю, коли вітала ювіляра, але найбільше потрясла глядачів своїм бездоганним зовнішнім виглядом та звабливою сукнею. У травні Білозір відзначить 68, проте вона впевнено дає фору своїм значно молодшим колегам.

Народна артистка України Оксана Білозір – виконавиця хітів Вадима Крищенка фото: glavcom.ua

У фіналі концерту прозвучала пісня, написана Вадимом Крищенком вже під час війни, «Українській армії слава і хвала». У виконанні народного артиста Павла Дворського, який вже довгий час не виступав у Києві, та його синів Павла та В’ячеслава.

72-річний народний артист України Павло Дворський та його сини Павло та В’ячеслав фото: glavcom.ua

Найвідоміші пісенні хіти на вірші Вадима Крищенка та їхні виконавці:

Вадим Крищенко автор понад тисячі віршів, покладених на музику фото: glavcom.ua