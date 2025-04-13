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З трояндою в зубах. Хто вітав легендарного поета Вадима Крищенка з 90-річчям: репортаж з Палацу «Україна»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тетяна Піскарьова на ювілеї Вадима Крищенка
фото: glavcom.ua

Свій день народження легендарний поет відзначив 1 квітня

12 квітня у Національному палаці «Україна» відбувся концерт «Я – України син». Шоу було присвячене ювілею легендарного поета-пісняра, народного артистка Вадима Крищенка. «Главком» розповідає, як пройшов масштабний концерт, у якому взяли участь десятки зірок.

Привітати ювіляра завітав зірковий склад гостей. Проте не обійшлося і без неприємних несподіванок: деякі виконавці суперхітів Крищенка до Києва не дісталися. А деякі просто запізнилися, і, наприклад, перший номер концерту – заголовна пісня «Я – України син», яку доручили виконувати Андрію Кравченко («замінник Олега Винника») – глядачам довелося слухати двічі: перший без співака, а вдруге – вже з ним.

Вадим Крищенко на сцені Палацу «України» на своєму ювілейному вечорі
Вадим Крищенко на сцені Палацу «України» на своєму ювілейному вечорі
фото: glavcom.ua

Уже традиційно своєю появою публіку не удостоїв Герой України, народний артист Василь Зінкевич. Цього разу організатори пояснили це хворобою артиста, який у травні відзначить 80. Публіка також не побачила Лілію Сандулесу, виконавицю шлягерів Крищенка «Берег любові», «Пізня зустріч», «Я хочу бути щасливою». На концерті не виступив Іво Бобул, якого Крищенко вважає виконавцем своїх золотих творів, зокрема в дуеті зі вже згаданою Сандулесою. Про те, що Бобул не з’явиться на ювілейному вечорі, було відомо заздалегідь. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів сам Крищенко, він не приховував образи. На думку Крищенка, 90-річчя є значущою датою, яка заслуговує на увагу, особливо від артиста, для якого він створив чимало суперхітів. Однак Бобул відмовився взяти участь у ювілейному концерті, запланованому ще минулого року, через… сольний виступ у Черкасах. «Я кажу: «Іво, всі гроші не заробиш, може, приїдеш (на концерт)?». «Ой, там заплановано…». Ну, не будемо про лихе казати)», – розповів Вадим Крищенко.

Не з’явився на сцені також Степан Гіга, який, як і Іво Бобул, переживає гастрольний ренесанс: у березні співак зібрав столичний Палац спорту.

Червоним підкреслені артисти, які були обіцяні організаторами, але глядачі їх не побачили
Червоним підкреслені артисти, які були обіцяні організаторами, але глядачі їх не побачили
фото: glavcom.ua

На цьому конфузи закінчуються. І розпочинаються три години щирого спілкування артистів і ювіляра з майже 4 тис. глядачів.

Попри побоювання за своє здоров’я сам Вадим Крищенко без сторонньої допомоги таки вийшов на сцену, сказав вітальне слово. Ювіляр прочитав свій вже знаменитий вірш «Невже це 90? Боже мій! Не думалось, що пощастить дожити…», прем’єра якого відбулася напередодні Дня народження на «Главкомі». Отримав вітання та квіти та спустився до зали, де серед глядачів й провів весь концерт.

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На весь екран
фото: glavcom.ua

Проте спілкування з ювіляром продовжувалося весь концерт. Проміжки між піснями Крищенко з великого екрану звертався до глядачів, ділився своїми роздумами про життя і своєю поезією. А в зал до ювіляра зі сцени спускалися легендарний народний артист Іван Попович, який минулого року відзначив 75, та заслужена артистка Тетяна Піскарьова.

Іван Попович досі активно гастролює і навіть натякнув шанувальникам, що переплюне набагато молодшого Степана Гігу і також дасть концерт у Палаці спорту.

Іван Попович вітає Вадима Крищенка з 90-річчям
Іван Попович вітає Вадима Крищенка з 90-річчям
фото: glavcom.ua

Не порушила свою особисту традицію Тетяна Піскарьова. Вона що п’ять років вітає Крищенка з трояндою… у зубах під пісню «Підходящий». Вже була біла на 85, рожева – на 90. І, як обіцяє артистка, червона буде обов’язково на 95.

Заслужена артистка Тетяна Піскарьова на концерті до 90-річчя Вадима Крищенка
Заслужена артистка Тетяна Піскарьова на концерті до 90-річчя Вадима Крищенка
фото: glavcom.ua

Народна артистка Оксана Білозір виконала дві пісні ювіляра. Співачка, як завжди, вразила своєю пишномовністю, коли вітала ювіляра, але найбільше потрясла глядачів своїм бездоганним зовнішнім виглядом та звабливою сукнею. У травні Білозір відзначить 68, проте вона впевнено дає фору своїм значно молодшим колегам.

Народна артистка України Оксана Білозір – виконавиця хітів Вадима Крищенка
Народна артистка України Оксана Білозір – виконавиця хітів Вадима Крищенка
фото: glavcom.ua

У фіналі концерту прозвучала пісня, написана Вадимом Крищенком вже під час війни, «Українській армії слава і хвала». У виконанні народного артиста Павла Дворського, який вже довгий час не виступав у Києві, та його синів Павла та В’ячеслава.

72-річний народний артист України Павло Дворський та його сини Павло та В’ячеслав
72-річний народний артист України Павло Дворський та його сини Павло та В’ячеслав
фото: glavcom.ua

Найвідоміші пісенні хіти на вірші Вадима Крищенка та їхні виконавці:

Вадим Крищенко автор понад тисячі віршів, покладених на музику
Вадим Крищенко автор понад тисячі віршів, покладених на музику
фото: glavcom.ua
  • «Берег любові». Лілія Сандулеса та Іво Бобул;
  • «Родина». Назарій Яремчук;
  • «Хай щастить вам, люди добрі». Василь Зінкевич, Алла Кудлай;
  • «Білі нарциси». Лілія Сандулеса, Софія Ротару;
  • «Пізня зустріч». Лілія Сандулеса та Іво Бобул;
  • «А вже осінь прийшла у мій сад». Іво Бобул;
  • «А була любов». Віталій Білоножко;
  • «Одна-Єдина». Іво Бобул, Йосип Кобзон, Таїсія Повалій;
  • «Розмова з тобою». Іво Бобул;
  • «Наливаймо, браття, кришталеві чаші». Хор Верьовки, Квартет «Гетьман», Ніна Матвієнко та ін.;
  • «Я хочу бути щасливою». Лілія Сандулеса;
  • «Одинокий вожак». Назарій Яремчук;
  • «Забудеш». Назарій Яремчук;
  • «Полісяночка». Назарій Яремчук;
  • «Гей, ви козаченьки». Назарій Яремчук, Дмитро Гнатюк;
  • «Батько і мати». Назарій Яремчук;
  • «Файна». Іван Попович;
  • «Дві зорі». Іван Мацялко;
  • «Матіола», Микола Мозговий, Олена Мозгова;
  • «Листопад». Оксана Білозір;
  • «Ласкаво просимо». «Ватра», Оксана Білозір, Алла Кудлай;
  • «Болить душа». Іво Бобул;
  • «Це мій рідний край». Світлана Весна;
  • «Світку мій високий», Віктор Павлік
  • «Усе на світі від любові». Марія Шалайкевич;
  • «Лебеді кохання». Ярослав і Світлана Весна;
  • «Я України син». Павло Мрежук;
  • «Вишенька-черешенька». Квартет «Гетьман».
  • «Варенички». Раїса Кириченко,
  • «Котики вербові». Тріо Мареничі;
  • «Усміхнися мені». Назарій Яремчкук, Ель Кравчук. та ін. 

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Теги: концерт ювілей Вадим Крищенко

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