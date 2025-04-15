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У Львові заборонили виступати вуличним музикантам

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У Львові заборонили виступати вуличним музикантам
Нові правила також забороняють використання звукопідсилювальної апаратури на площі перед Львівським оперним театром
фото з відкритих джерел

Львівська міська рада оновила правила для вуличних музикантів в центрі міста

У центрі Львова вуличним музикантам заборонили виступати на центральній площі міста. Про відповідні зміни повідомили у Львівській міській раді, пише «Главком».

Правила оновили, щоб зберігати належну атмосферу під час міських церемоній прощання з полеглими захисниками та захисницями України, які відбуваються на площі Ринок майже щодня.

«Відтепер вуличним музикантам заборонено виступати на площі Ринок, адже вона стала місцем щоденних церемоній прощання з полеглими захисниками України. Заборона діятиме до завершення війни», – прокоментував керівник управління культури Львівської міської ради Олексій Тарабан.

Відповідні зміни ухвалили, щоб зберігати належну атмосферу під час міських церемоній прощання з полеглими захисниками та захисницями України, які відбуваються на площі Ринок майже щодня.

Нові правила також забороняють використання звукопідсилювальної апаратури на площі перед Львівським оперним театром. Ці обмеження запровадили, оскільки гучні вуличні виступи заважають репетиціям і концертам, що проходять у залі.

«Відтак на проспекті Свободи біля Опери дозволені лише акустичні виступи – без колонок і підсилювачів», – додав Тарабан.

Для вуличних музикантів також скоротили час, коли можна виступити, відтепер – з 10:00 до 21:00. Раніше дозволялося до 22:00.

«Щодо виступів з балконів закладів громадського харчування, їх не вважають частиною вуличної діяльності. Проте міська рада закликає підприємців, які працюють на площі Ринок, також дотримуватись загальних рекомендацій – із поваги до часу, в якому ми живемо», – написали у мерії Львова.

Нагадаємо, Міжнародна федерація кіберспорту розглядає Львів місцем проведення IESF World Esports Championships 2025. Про це стало відомо Players від голови Комісії НОК України з кіберспорту Дениса Давидова, який сприяв в обранні українського міста. Якщо рішення ухвалять, то очікується, що подію відвідають високопоставлені чиновники з Міжнародного олімпійського комітету та міністри спорту європейських країн. Та, можливо, деякі президенти Європейських країн. Матчі, ймовірно, будуть проходити на «Львів Арені».


 

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Теги: Львів музика

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