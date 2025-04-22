«Бука» повертається до Києва. Театр «Золоті ворота» готує «стендап дипломованої філософині»

У «Золотих воротах» покажуть «Буку» – монолог принцеси, якій набридло мовчати

3 і 4 травня на сцені київського академічного театру «Золоті ворота» – прем’єра вистави «Бука» за п’єсою Лєни Лягушонкової та Катерини Пенькової. Постановку здійснила режисерка Таня Губрій, художник-постановник – Богдан Поліщук.

Це своєрідний стендап героїні на прізвисько Бука – дипломованої філософині, яка працює аніматоркою дитячих свят. Бука відверто й гостроіронічно (а подекуди саркастично) говорить на різні теми, зокрема на ті, що досі залишаються табуйованими в нашому суспільстві.

Під час вистави Бука замислюється над своїм життям: чого встигла досягти до 35 років. Іронічно оцінюючи себе, героїня перевіряє, наскільки відповідає поширеним уявленням про «щасливу» та «успішну» жінку і розуміє, що зовсім у них не вписується.

«Це історія про те, як усвідомити, що ти – крінж, і при цьому продовжувати ним залишатися», – каже Лєна Лягушонкова, яка подала ідею п’єси.

Акторки Дар'я Пльондер та Христя Люба в образах фото: zoloti_vorota_teatr/Instagram

Натхненням для авторок став комедійно-драматичний британський серіал «Флібег» («Погань») компанії Two Brothers Pictures для BBC Three у співпраці з Amazon Studios та моновистава Fleabag Фібі Воллер-Брідж – але «Бука» звучить по-нашому: і смішно, і боляче, і чесно.

«Вирішили, що хочемо виставу про таку персонажку, але нашу, місцеву», – розповідає Катерина Пенькова. Назву «Бука» трактують як «людина, що рідко посміхається».

У березні 2022 п’єсу планував поставити Максим Голенко у Дикому театрі, але через повномасштабне вторгнення прем’єру скасували. Єдине сценічне втілення відбулося у польському Бидгощі. І от тепер – «Бука» повертається у Київ. У форматі казки, але дорослої.

Режисерка Таня Губрій визначила жанр вистави як «монолог принцеси, якій набридло мовчати».

Дар'я Пльондер зіграє головну героїню «Буки» фото: zoloti_vorota_teatr/Instagram

«Для мене ця вистава – казка про дорослу дівчинку, яка продовжує вірити та шукати любов серед байдужого світу. Це історія про соціальні ролі, які жінки змушені грати, і про нав’язані, несправжні мрії, що здаються недосяжними. Бука, як і кожна з нас, прагне бути почутою, прийнятою та знайти власний шлях до щастя», – каже Таня Губрій.

Вона наголошує, що казка тут – не втеча, а спосіб побачити реальність: «Казка – це архетип, у якому ми впізнаємо себе ще з дитинства. Вона – про чорно-біле, про добро і зло, про перемогу любові. Але що стається, коли доросла жінка намагається втиснути себе в цю форму?» – ставить риторичне питання режисерка. Додає: «Бука» – це спроба розібратися, чому ми досі мислимо себе у «принцесних» категоріях: хто врятує, хто полюбить, хто дозволить бути. Формат казки дає можливість іронізувати, перебільшувати, гратися з символами – і водночас говорити про дуже болючі, особисті теми», – каже Таня Губрій.

У постановці задіяні акторки Дар'я Ковбасюк, Христя Люба та Дар'я Пльондер.

«Я запросила до участі акторок, яких справедливо вважають одними з найкращих серед театральних талантів Києва. Ми давно працюємо разом – вони добре знають мене, а я – їх. Цього разу я вирішила додати до вистави новий штрих і залучила студенток акторської майстерні Ірми Вітовської – Дар’ю Ковбасюк та Дар’ю Лисенко. На репетиціях ми іноді впадаємо в істеричні напади сміху і дуже хочемо, щоб глядачі також змогли щиро посміхнутися і відчути себе частиною цієї вистави», – коментує Таня Губрій.

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фото: zoloti_vorota_teatr/Instagram

Із твором драматургині Лєни Лягушонкової режисерка працює вдруге. Попередня робота – вистава «Кортес» у «Золотих воротах» – отримала найбільше нагород фестивалю-премії «Гра»-2024, зокрема відзнаки отримали режисерка та драматургиня.