У Києві пройде виставка робіт художниці Любові Панченко, яка загинула внаслідок окупації Бучі
Це перша ретроспективна виставка робіт художниці, які ще за життя вона передала Музею шістдесятництва у Києві
У Музеї історії міста Києва 13 лютого відкриється виставка «Всесвіт Любові», де покажуть роботи художниці Любові Панченко, трагічно загиблої під час тимчасового захоплення росіянами Бучі Київської області у 2022 році. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що це перша ретроспективна виставка робіт художниці, які ще за життя вона передала Музею шістдесятництва у Києві.
Експозиція розповідатиме про її життя в контексті суспільно-політичних процесів відповідного періоду та у зв’язках з її близьким оточенням, зокрема В’ячеславом Чорноволом, Миколою Плахотнюком, Аллою Горською та Людмилою Семикіною.
На виставці будуть представлені ескізи моделей одягу, різноманітне вбрання й аксесуари, картини, колажі, декоративні розписи, фотографії та особисті речі Панченко.
Виставка працюватиме з 12:00 до 19:00 до 1 червня в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 7. Понеділок і вівторок – вихідні.
Любов Панченко народилася 2 лютого 1938 року в селі Яблунька, яке наразі є одним з районів Бучі. У 1960-ті роки відвідувала Клуб творчої молоді «Сучасник», працювала в Проєктно-конструкторському технологічному інституті художником-модельєром та в Республіканському будинку моделей.
У той період вона створила серію акварелей, моделі одягу, зразки вишивок, графічні заставки до книжок, живописні полотна. Чимало розробок її вишивок публікувалися у журналі «Радянська жінка».
Зараз роботи Панченко можна побачити у приватних колекціях її друзів, а також у «Музеї шістдесятництва» у Києві. Любов Панченко була почесною громадянкою Бучі, лауреаткою премії ім. Василя Стуса та членкинею Союзу Українок.
Під час російської окупації Бучі художниця була у своїй домівці й місяць голодувала. Після звільнення міста вона потрапила до лікарні у дуже поганому стані. Її будинок у Лісовій Бучі постраждав під час бойових дій. 30 квітня 2022 року Панченко померла у київській лікарні.
Нагадаємо, анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».
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