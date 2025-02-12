У Києві пройде виставка робіт художниці Любові Панченко, яка загинула внаслідок окупації Бучі

Це перша ретроспективна виставка робіт художниці, які ще за життя вона передала Музею шістдесятництва у Києві

У Музеї історії міста Києва 13 лютого відкриється виставка «Всесвіт Любові», де покажуть роботи художниці Любові Панченко, трагічно загиблої під час тимчасового захоплення росіянами Бучі Київської області у 2022 році. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що це перша ретроспективна виставка робіт художниці, які ще за життя вона передала Музею шістдесятництва у Києві.

Козак Мамай, 1973 рік фото: Музей шістдесятництва

Експозиція розповідатиме про її життя в контексті суспільно-політичних процесів відповідного періоду та у зв’язках з її близьким оточенням, зокрема В’ячеславом Чорноволом, Миколою Плахотнюком, Аллою Горською та Людмилою Семикіною.

На виставці будуть представлені ескізи моделей одягу, різноманітне вбрання й аксесуари, картини, колажі, декоративні розписи, фотографії та особисті речі Панченко.

Виставка працюватиме з 12:00 до 19:00 до 1 червня в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 7. Понеділок і вівторок – вихідні.

Любов Панченко – художниця-шістдесятниця. Відома ескізами одягу, декоративним розписом, аплікаціями з тканини, графікою, живописними картинами. Схеми розроблених нею вишивок друкував головний жіночий журнал тодішньої України «Радянська жінка». Панченко також вишивала національні строї для хорів, збирала гроші для допомоги політв'язням, котрі відбували покарання «за антирадянську агітацію та пропаганду». За її участі в Києві відродилася традиція різдвяного колядування та вертепу.

Любов Панченко народилася 2 лютого 1938 року в селі Яблунька, яке наразі є одним з районів Бучі. У 1960-ті роки відвідувала Клуб творчої молоді «Сучасник», працювала в Проєктно-конструкторському технологічному інституті художником-модельєром та в Республіканському будинку моделей.

У той період вона створила серію акварелей, моделі одягу, зразки вишивок, графічні заставки до книжок, живописні полотна. Чимало розробок її вишивок публікувалися у журналі «Радянська жінка».

Зараз роботи Панченко можна побачити у приватних колекціях її друзів, а також у «Музеї шістдесятництва» у Києві. Любов Панченко була почесною громадянкою Бучі, лауреаткою премії ім. Василя Стуса та членкинею Союзу Українок.

Під час російської окупації Бучі художниця була у своїй домівці й місяць голодувала. Після звільнення міста вона потрапила до лікарні у дуже поганому стані. Її будинок у Лісовій Бучі постраждав під час бойових дій. 30 квітня 2022 року Панченко померла у київській лікарні.

Нагадаємо, анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».