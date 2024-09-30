Вистави, презентації та виставкиї: дайджест культурних заходів Києва на тиждень

Столичні музеї потішать любителів виставок великою кількістю подій

Протягом тижня у Києві пройде низка мистецьких подій та культурних заходів, які можуть бути цікавими для киян та гостей столиці. Департамент культури КМДА повідомив, куди варто сходити з 30 вересня по 6 жовтня.

Театри

Київський муніципальний академічний театр опери і балету:

4 жовтня – концерт до Міжнародного дня музики;

5 жовтня – балет на 2 дії «Дюймовочка»;

6 жовтня – мюзикл для дітей на 2 дії «Пригоди Гекльберрі Фінна» (за мотивами твору Марка Твена).

Київський академічний театр «Колесо»:

1 жовтня – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;

2 жовтня – городська байка з піснями, танцями та цимісом «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

3 та 5 жовтня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;

4 жовтня – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

5 жовтня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

6 жовтня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо» і вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

6 жовтня – французька комедія для дорослих «Генерали у спідницях».

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

1 жовтня – вистава «Ідеальна пара». Пікантна комедія;

2 жовтня – вистава «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти;

3 жовтня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;

4, 5 жовтня – прем’єра в театрі! Вистава «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

6 жовтня – вистава «Чорний дрізд». Постскриптум;

6 жовтня – вистава «Отелло». Залізне море.

Київський академічний театр на Печерську:

2 та 3 жовтня – «Salida Cruzada – 8 кроків танго», романтична комедія, реж. Олена Лазовіч;

4 жовтня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових, реж. Ніка Літкевич;

5 жовтня – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія, реж. Олена Лазовіч;

6 жовтня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною», казка-притча для дітей та дорослих, реж. Олена Лазовіч.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

5 жовтня – казка диваків «Дюймовочка» (театральна премія «Київська Пектораль»);

6 жовтня – африканська казка «Чому довгий ніс у слона» (театральна премія «Київська Пектораль»).

Дитячий простір «У світі казок»

25 вересня – неймовірна історія «Мама для мамонтенятка»;

28 вересня – карпатська рапсодія «Червона Шапочка, або Десять пиріжків для бабусі»;

2 жовтня – лірична фантазія «Каракулі каракуля»;

5 жовтня – музична казка «Була у зайчика хатинка…».

Київський академічний театр ляльок:

3 та 4 жовтня – прем’єра «Пригоди бурундучків»;

5 жовтня – «Троє поросят»;

5 жовтня – «Енеїда», героїчна містерія на 2 дії;

6 жовтня – «Котик та півник»;

6 жовтня – «Дюймовочка a’Paris».

Національний академічний духовий оркестр України:

1 жовтня – «Сила нескорених духом», прем’єра від австралійської композиторки українського походження Катерини Ліхути.

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

до 1 грудня – виставка «ὠμοφόριον. Військо під захистом Богородиці»;

4–20 жовтня – виставка творів Ганни Криволап і Макса Вітика «Злиття світів»;

2 жовтня – презентація книги Валентини Вздульської «Київ. Неймовірні історії великого міста»;

5 жовтня – до свята Покрови Пресвятої Богородиці: майстер-клас від художниці Богдани Пислар «Українські традиційні ікони на склі»;

5 жовтня – майстер-клас від художниці Богдани Пислар з розпису рамки для фото та полароїдних знімків;

6 жовтня – артбесіда з Ганною Владимирською «Подорож до Відня»;

до 31 січня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

1–31 жовтня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1–31 жовтня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва»);

4 жовтня – «Історичні вправи в Домі Грушевських»: лекція професора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Віталія Тельвака «Як Михайло Грушевський професором став?» (до 130-ої річниці від початку професорської кар’єри Михайла Грушевського на кафедрі української історії Львівського університету);

5, 6 жовтня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

5 жовтня – кураторські екскурсії виставкою «Transfero» (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);

6 жовтня – «Кавові історії Грушевських» – імпреза на терасі Дому Грушевських.

Музей української діаспори:

1–31 жовтня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

1–31 жовтня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

1–27 жовтня – виставка Тетяни Русецької «Витоки».

Музей шістдесятництва:

1–31 жовтня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

1–31 жовтня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;

1–15 жовтня – виставковий проєкт до 100-річчя Людмили Семикіної «Княгиня з високого замку»;

5 жовтня – презентація музейного видання «Надія – голос свободи». Упорядники: Олена Лодзинська, Галина Почверук.

Музей окупації Києва:

5 жовтня – музейне заняття з вексикології «Значення прапора для держави»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

1–31 жовтня – виставка «Tempo Primo»;

1 жовтня – 30 листопада – мистецький проєкт Open Call «Крутосхили Кудрявця».

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:

5–26 жовтня – виставка Оксани Охапкіної «L’art de vivre/Мистецтво жити»;

6 жовтня – пішохідна екскурсія «Тичина і Київ 1910–1920 рр».

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

2 жовтня – «Краса врятує світ», арттерапія з пластинографії для всіх категорій відвідувачів (для Захисників та Захисниць країни).

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе:

1–14 жовтня – персональна виставка графіки народного художника України Валерія Франчука.

Музей гетьманства:

1–31 жовтня – виставка з фондової колекції музею «Зброя і гроші»;

5 жовтня – розважально-освітня гра «Козацький герць»;

до 11 жовтня – виставка творів заслуженого художника України Володимира Сидорука «Осіннє рівнодення».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

до 30 жовтня – виставка «Український театральний костюм ХХ-ХХІ ст. Ідентичність, контекст, ландшафт»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

За попереднім замовленням:

цикл ізотерапевтичних занять для дітей та дорослих «Намалюй свій власний світ»;

екскурсія «Розвиток музичного мистецтва України», яка розповідає про розвиток української музики від давніх фольклорних джерел до різноманітних класичних форм і жанрів на основі представлених в експозиції матеріалів.

Будинок-музей М. Заньковецької:

до 3 жовтня – виставка старовинного українського народного вбрання «Подорож століттями» з приватної колекції Наталії Котелкової;

6 жовтня – етномистецький проєкт «З шаною до минулого та вірою в переможне майбутнє України»: артпрезентація колекції дизайнерського одягу з автентичною вишиванці технікою вибійки від Оксани Грама та дизайнерськими етноприкрасами від Наталії Чередніченко;

до 13 жовтня – «Осінній обрій. Україна переможе!», виставка картин Данила Ноздрі – одного із найтитулованіших юних художників-абстракціоністів України.

Меморіальний музей-квартира В. Косенка:

3 жовтня – музичний вечір «Пам’яті майстра» (до річниці смерті композитора).

Національний музей «Київська картинна галерея»:

4 жовтня – відкриття виставки «Арт енерджі» Анатолія Тартаковського.

Національний музей декоративного мистецтва України:

3 жовтня – відкриття виставки скульптури Валерія Пирогова (виставка триватиме до 27 жовтня);

2–6 жовтня – культурно-мистецька програма до свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва, Дня Захисників і Захисниць України.

У програмі:

творче заняття «Козак Мамай» з майстер-класом із виготовлення авторської листівки; виїзна лекція «Краса та естетика в побуті козацтва»; виїзна лекція з майстер-класом «Супергерой по-українськи».

5 жовтня – лекція з майстер-класом «Супергерой по-українськи: образ Козака Мамая у творах з колекції НМДМУ» у межах культурно-освітньої програми «Лекторій вихідного дня»;

6 жовтня – кураторські екскурсії виставкою «Біла магія. Порцеляна»;

до 1 грудня – виставка «Біла магія. Порцеляна» до 100-річчя Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Із колекцій Національного музею декоративного мистецтва України та Музею «Київський фарфор».

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

1 жовтня – фестиваль епічної традиції «Кобзарсько-лірницька Покрова»;

2–31 жовтня – квест для дітей «Світ створений з любові»;

до 31 жовтня – виставка-колаж-інсталяція «Україна і Українці. Ідентифікація або Світ створений з любові» (репродукції з фондової збірки Музею Івана Гончара);

до 31 грудня – Небо на землі. Колекція українських народних ікон Івана Гончара;

до 31 грудня – Мами-українки на фотографіях початку ХХ століття;

до 31 грудня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

протягом місяця – планшетна вулична виставка «До своєї природи» – про осмислення теми історичного взаємозв’язку українців із природою через культуру та про цінність національного природного та культурного спадку.

Музей книги і друкарства України:

1 жовтня – концерти класичної музики від Національної філармонії України;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто захищає Україну від російської агресії. У програмі: виставка оригіналів ілюстрацій українських художників до творів Тараса Шевченка та видань збірки поезій «Кобзар»;

упродовж місяця – виставка «Українці. Хто ми і навіщо є?». Етнологічні дослідження, присвячені святу Трійця;

упродовж місяця – виставка бійця ЗСУ Володимира Семенишина;

упродовж місяця – виставка-відзначення творчої спадщини лавреата Шевченківської премії Володимира Юрчишина до Дня пам’яті українців – жертв примусового виселення у 1944–1951 роках;

упродовж місяця – виставка графіки з музейної колекції Софії Караффи-Корбут, до 100-річчя від дня народження мисткині.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

1 жовтня – Беата Куркуль – литовська художниця. Презентація музейного проєкту в експозиції просто неба з вшанування ветеранів російсько-української війни «Ми є Україна!»;

1–20 жовтня – до Дня Захисників і Захисниць України фотовиставка «Слава тим, хто край свій боронить», ІІ експозиція. Спільно з НС ФХУ;

до 6 жовтня – документально-художня виставка «Харків-фортеця» в документах і художніх творах. Проєкт «Великі земляки»;

щопонеділка – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

5 жовтня – «Королева детективів».

Музей видатних діячів української культури:

1 жовтня – до Дня Українського козацтва концерт «Козацькому роду нема переводу» ансамблю «Веселі музики». Спільно з НФУ;

до 30 грудня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького.

У межах програми «Безбар’єрність»:

4 жовтня – відкриття виставки «Микола Лисенко у Лейпцизі»;

5 жовтня – пішохідна екскурсія «Київ Михайла Старицького. Українська вулиця»;

6 жовтня – лекція з чаюванням «Український професійний театр». Лектор І. Федько;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щонеділі – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій з чаюванням;

щовівторка та щосуботи – квест для дітей «Таємниці музичних інструментів».

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

2 жовтня – День відкритих дверей: безкоштовні екскурсії інтерʼєрами Музею Ханенків;

2 жовтня – відкриття виставки «Ковчег»;

3 жовтня – екскурсії в межах проєкту «Крізь потаємні дверцята», коли протягом одного дня експонуватиметься один твір із колекції Музею Ханенків;

3–6 жовтня – екскурсія інтерʼєрами Музею Ханенків;

5, 6 жовтня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

6 жовтня – дитячий майстер-клас;

6 жовтня – концерт музичного колективу Almia Music;

2–6 жовтня – виставка «Ковчег».

Національний музей Революції Гідності:

до 28 жовтня – виставка «Оленівка: квінтесенція жорстокості».

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:

30 вересня – 4 жовтня – виставка «Крізь шари часопростору. Графіка. Одяг. Ужиткове мистецтво»;

30 вересня – 4 жовтня – виставка «П’ять чаш. П’ять стихій»;

1 жовтня – інсталяція «Покрова» до Дня Захисників і Захисниць України;

2 жовтня – благодійний захід для родин ВПО, спільно з БО «БФ Карітас-Київ».

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:

протягом місяця – виставка «Відроджений всесвіт», присвячена 100-річчю Реставраційної майстерні Лаврського музею, яка представить відвідувачам понад 100 мистецьких творів XVI–XX століть;

протягом місяця – виставка Князі Острозькі: європейський вимір української історії;

протягом місяця – виставка Фрески церкви Спаса на Берестові XVІІ ст.

Бібліотеки

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:

1 жовтня – інформування «Слава нашим Захисникам і Захисницям!» (до Дня Захисників і Захисниць України);

1 жовтня – музичне знайомство «Музика – це мистецтво, що зцілює» (до Міжнародного дня музики)

4 жовтня – інтерактивне читання «Як стати левом?» з письменницею Марією Артеменко.

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

1 жовтня – до Дня Захисників і Захисниць України «За Україну, за її долю, за честь і волю» етер-інтерв’ю з учасником бойових дій Олегом Андросом – офіцером ЗСУ;

1–10 жовтня – книжкова виставка «Покрова – мати козацька» до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Захисників і Захисниць України та Дня Українського козацтва;

1–10 жовтня – ілюстрована виставка матеріалів «Слава і гордість українського народу» до Дня Українського козацтва, Дня Захисників і Захисниць України, Свята Покрови Пресвятої Богородиці;

1 жовтня – інформаційна година «Герої країни – воїни світла…» до Дня Захисників і Захисниць України;

1–31 жовтня – «Мереживо долі» виставка фоторобіт Олега Андроса та синтографії Анастасії Салміної;

1 жовтня – виставка і музичне прослуховування «Чарівні звуки» до Міжнародного дня музики;

5–15 жовтня – «Галереї, виставки…» виставка робіт сучасних українських художників до Дня художника;

протягом місяця – гра в настільні ігри «Ігродень у молодіжній»; щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність». Смартфон для дорослих; щовівторка – практичні заняття «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом.

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

1–15 жовтня – книжкова виставка до Дня Захисників і Захисниць України «Ми правнуки славних козаків»;

1–20 жовтня – благодійна виставка до Міжнародного дня людей похилого віку «Завжди молоді душею»;

1–20 жовтня – виставка-персоналія до 120-річчя від дня народження М.П. Бажана «Поет барокової потуги»;

1 жовтня – «Вартові Вітчизни». Творча зустріч із письменником-воїном Сергієм Пантюком і поеткою, науковицею, громадською діячкою Тетяною Шептицькою (до Дня Захисників і Захисниць України);

5 жовтня – електроакустична майстерня. Презентація альбому композитора та гітариста Руслана Вітера. Модератор – народна артистка України, композиторка Алла Загайкевич;

5 жовтня – краєзнавча мандрівка «За Львівською брамою» з Вʼячеславом Дзівалтовським;

5 жовтня – «Методична скарбничка викладача іноземних мов» (до Всесвітнього дня учителя). Книжкова виставка, огляд літератури.

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

1 жовтня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

1 жовтня – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

2 жовтня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською».

Бібліотека ім. Є. Кравченка (Оціум51):

4 жовтня – гурток «АртОціум»: майстерка «Торбинка для модників і модниць»;

5 жовтня – фактографічна виставка «Останні кочівники Європи, або Обмеження «циганської волі».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

1 жовтня – виставка-експозиція козацької звитяги «Вони піднімались над страхом»;

1 жовтня – вернісаж малюнків «Козаку найперше – воля, козаку найперше – честь»;

1 жовтня – засідання розмовного клубу «Speaking club»;

3 жовтня – майстер-клас із плетіння сіток «Захисникам України»;

5 жовтня – засідання розмовного клубу «Говоримо українською».

Бібліотека ім. В. Сосюри:

1 жовтня – відеоурок «Нові часи – нові герої». Майстер-клас «Оберіг Захисникові» (до Дня Захисників і Захисниць України);

6 жовтня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». «Людина бездоганної душевної чистоти» (до річниці від дня народження Івана Антоновича Кочерги).

Бібліотека № 134:

2 жовтня – розмовний клуб української мови «Заговорити солов’їною».

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

3 жовтня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;

до 6 жовтня – виставка живопису української художниці Олени Смаль «Пірует».

Бібліотека естетичного виховання:

3 жовтня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;

до 6 жовтня – виставка живопису відомого українського художника Олександра Ольхова.

Бібліотека ім. О. Вишні:

6 жовтня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

6 жовтня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

до 6 жовтня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Киянам нагадують про необхідність дотримуватися заходів безпеки та просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час відвідування заходів.