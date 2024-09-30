Вистави, презентації та виставкиї: дайджест культурних заходів Києва на тиждень
Столичні музеї потішать любителів виставок великою кількістю подій
Протягом тижня у Києві пройде низка мистецьких подій та культурних заходів, які можуть бути цікавими для киян та гостей столиці. Департамент культури КМДА повідомив, куди варто сходити з 30 вересня по 6 жовтня.
Театри
Київський муніципальний академічний театр опери і балету:
- 4 жовтня – концерт до Міжнародного дня музики;
- 5 жовтня – балет на 2 дії «Дюймовочка»;
- 6 жовтня – мюзикл для дітей на 2 дії «Пригоди Гекльберрі Фінна» (за мотивами твору Марка Твена).
Київський академічний театр «Колесо»:
- 1 жовтня – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;
- 2 жовтня – городська байка з піснями, танцями та цимісом «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
- 3 та 5 жовтня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;
- 4 жовтня – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;
- 5 жовтня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;
- 6 жовтня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо» і вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;
- 6 жовтня – французька комедія для дорослих «Генерали у спідницях».
Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
- 1 жовтня – вистава «Ідеальна пара». Пікантна комедія;
- 2 жовтня – вистава «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти;
- 3 жовтня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;
- 4, 5 жовтня – прем’єра в театрі! Вистава «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;
- 6 жовтня – вистава «Чорний дрізд». Постскриптум;
- 6 жовтня – вистава «Отелло». Залізне море.
Київський академічний театр на Печерську:
- 2 та 3 жовтня – «Salida Cruzada – 8 кроків танго», романтична комедія, реж. Олена Лазовіч;
- 4 жовтня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових, реж. Ніка Літкевич;
- 5 жовтня – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія, реж. Олена Лазовіч;
- 6 жовтня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною», казка-притча для дітей та дорослих, реж. Олена Лазовіч.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 5 жовтня – казка диваків «Дюймовочка» (театральна премія «Київська Пектораль»);
- 6 жовтня – африканська казка «Чому довгий ніс у слона» (театральна премія «Київська Пектораль»).
Дитячий простір «У світі казок»
- 25 вересня – неймовірна історія «Мама для мамонтенятка»;
- 28 вересня – карпатська рапсодія «Червона Шапочка, або Десять пиріжків для бабусі»;
- 2 жовтня – лірична фантазія «Каракулі каракуля»;
- 5 жовтня – музична казка «Була у зайчика хатинка…».
Київський академічний театр ляльок:
- 3 та 4 жовтня – прем’єра «Пригоди бурундучків»;
- 5 жовтня – «Троє поросят»;
- 5 жовтня – «Енеїда», героїчна містерія на 2 дії;
- 6 жовтня – «Котик та півник»;
- 6 жовтня – «Дюймовочка a’Paris».
Національний академічний духовий оркестр України:
- 1 жовтня – «Сила нескорених духом», прем’єра від австралійської композиторки українського походження Катерини Ліхути.
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 1 грудня – виставка «ὠμοφόριον. Військо під захистом Богородиці»;
- 4–20 жовтня – виставка творів Ганни Криволап і Макса Вітика «Злиття світів»;
- 2 жовтня – презентація книги Валентини Вздульської «Київ. Неймовірні історії великого міста»;
- 5 жовтня – до свята Покрови Пресвятої Богородиці: майстер-клас від художниці Богдани Пислар «Українські традиційні ікони на склі»;
- 5 жовтня – майстер-клас від художниці Богдани Пислар з розпису рамки для фото та полароїдних знімків;
- 6 жовтня – артбесіда з Ганною Владимирською «Подорож до Відня»;
- до 31 січня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 1–31 жовтня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 1–31 жовтня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва»);
- 4 жовтня – «Історичні вправи в Домі Грушевських»: лекція професора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Віталія Тельвака «Як Михайло Грушевський професором став?» (до 130-ої річниці від початку професорської кар’єри Михайла Грушевського на кафедрі української історії Львівського університету);
- 5, 6 жовтня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 5 жовтня – кураторські екскурсії виставкою «Transfero» (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);
- 6 жовтня – «Кавові історії Грушевських» – імпреза на терасі Дому Грушевських.
Музей української діаспори:
- 1–31 жовтня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- 1–31 жовтня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
- 1–27 жовтня – виставка Тетяни Русецької «Витоки».
Музей шістдесятництва:
- 1–31 жовтня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- 1–31 жовтня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;
- 1–15 жовтня – виставковий проєкт до 100-річчя Людмили Семикіної «Княгиня з високого замку»;
- 5 жовтня – презентація музейного видання «Надія – голос свободи». Упорядники: Олена Лодзинська, Галина Почверук.
Музей окупації Києва:
- 5 жовтня – музейне заняття з вексикології «Значення прапора для держави»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».
Музей Шолом-Алейхема:
- щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- 1–31 жовтня – виставка «Tempo Primo»;
- 1 жовтня – 30 листопада – мистецький проєкт Open Call «Крутосхили Кудрявця».
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:
- 5–26 жовтня – виставка Оксани Охапкіної «L’art de vivre/Мистецтво жити»;
- 6 жовтня – пішохідна екскурсія «Тичина і Київ 1910–1920 рр».
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 2 жовтня – «Краса врятує світ», арттерапія з пластинографії для всіх категорій відвідувачів (для Захисників та Захисниць країни).
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе:
- 1–14 жовтня – персональна виставка графіки народного художника України Валерія Франчука.
Музей гетьманства:
- 1–31 жовтня – виставка з фондової колекції музею «Зброя і гроші»;
- 5 жовтня – розважально-освітня гра «Козацький герць»;
- до 11 жовтня – виставка творів заслуженого художника України Володимира Сидорука «Осіннє рівнодення».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- до 30 жовтня – виставка «Український театральний костюм ХХ-ХХІ ст. Ідентичність, контекст, ландшафт»;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
За попереднім замовленням:
- цикл ізотерапевтичних занять для дітей та дорослих «Намалюй свій власний світ»;
- екскурсія «Розвиток музичного мистецтва України», яка розповідає про розвиток української музики від давніх фольклорних джерел до різноманітних класичних форм і жанрів на основі представлених в експозиції матеріалів.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- до 3 жовтня – виставка старовинного українського народного вбрання «Подорож століттями» з приватної колекції Наталії Котелкової;
- 6 жовтня – етномистецький проєкт «З шаною до минулого та вірою в переможне майбутнє України»: артпрезентація колекції дизайнерського одягу з автентичною вишиванці технікою вибійки від Оксани Грама та дизайнерськими етноприкрасами від Наталії Чередніченко;
- до 13 жовтня – «Осінній обрій. Україна переможе!», виставка картин Данила Ноздрі – одного із найтитулованіших юних художників-абстракціоністів України.
Меморіальний музей-квартира В. Косенка:
- 3 жовтня – музичний вечір «Пам’яті майстра» (до річниці смерті композитора).
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 4 жовтня – відкриття виставки «Арт енерджі» Анатолія Тартаковського.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- 3 жовтня – відкриття виставки скульптури Валерія Пирогова (виставка триватиме до 27 жовтня);
- 2–6 жовтня – культурно-мистецька програма до свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва, Дня Захисників і Захисниць України.
У програмі:
- творче заняття «Козак Мамай» з майстер-класом із виготовлення авторської листівки;
- виїзна лекція «Краса та естетика в побуті козацтва»;
- виїзна лекція з майстер-класом «Супергерой по-українськи».
- 5 жовтня – лекція з майстер-класом «Супергерой по-українськи: образ Козака Мамая у творах з колекції НМДМУ» у межах культурно-освітньої програми «Лекторій вихідного дня»;
- 6 жовтня – кураторські екскурсії виставкою «Біла магія. Порцеляна»;
- до 1 грудня – виставка «Біла магія. Порцеляна» до 100-річчя Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Із колекцій Національного музею декоративного мистецтва України та Музею «Київський фарфор».
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- 1 жовтня – фестиваль епічної традиції «Кобзарсько-лірницька Покрова»;
- 2–31 жовтня – квест для дітей «Світ створений з любові»;
- до 31 жовтня – виставка-колаж-інсталяція «Україна і Українці. Ідентифікація або Світ створений з любові» (репродукції з фондової збірки Музею Івана Гончара);
- до 31 грудня – Небо на землі. Колекція українських народних ікон Івана Гончара;
- до 31 грудня – Мами-українки на фотографіях початку ХХ століття;
- до 31 грудня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
- протягом місяця – планшетна вулична виставка «До своєї природи» – про осмислення теми історичного взаємозв’язку українців із природою через культуру та про цінність національного природного та культурного спадку.
Музей книги і друкарства України:
- 1 жовтня – концерти класичної музики від Національної філармонії України;
- упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто захищає Україну від російської агресії. У програмі: виставка оригіналів ілюстрацій українських художників до творів Тараса Шевченка та видань збірки поезій «Кобзар»;
- упродовж місяця – виставка «Українці. Хто ми і навіщо є?». Етнологічні дослідження, присвячені святу Трійця;
- упродовж місяця – виставка бійця ЗСУ Володимира Семенишина;
- упродовж місяця – виставка-відзначення творчої спадщини лавреата Шевченківської премії Володимира Юрчишина до Дня пам’яті українців – жертв примусового виселення у 1944–1951 роках;
- упродовж місяця – виставка графіки з музейної колекції Софії Караффи-Корбут, до 100-річчя від дня народження мисткині.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- 1 жовтня – Беата Куркуль – литовська художниця. Презентація музейного проєкту в експозиції просто неба з вшанування ветеранів російсько-української війни «Ми є Україна!»;
- 1–20 жовтня – до Дня Захисників і Захисниць України фотовиставка «Слава тим, хто край свій боронить», ІІ експозиція. Спільно з НС ФХУ;
- до 6 жовтня – документально-художня виставка «Харків-фортеця» в документах і художніх творах. Проєкт «Великі земляки»;
- щопонеділка – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 5 жовтня – «Королева детективів».
Музей видатних діячів української культури:
- 1 жовтня – до Дня Українського козацтва концерт «Козацькому роду нема переводу» ансамблю «Веселі музики». Спільно з НФУ;
- до 30 грудня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького.
У межах програми «Безбар’єрність»:
- 4 жовтня – відкриття виставки «Микола Лисенко у Лейпцизі»;
- 5 жовтня – пішохідна екскурсія «Київ Михайла Старицького. Українська вулиця»;
- 6 жовтня – лекція з чаюванням «Український професійний театр». Лектор І. Федько;
- щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щонеділі – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій з чаюванням;
- щовівторка та щосуботи – квест для дітей «Таємниці музичних інструментів».
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 2 жовтня – День відкритих дверей: безкоштовні екскурсії інтерʼєрами Музею Ханенків;
- 2 жовтня – відкриття виставки «Ковчег»;
- 3 жовтня – екскурсії в межах проєкту «Крізь потаємні дверцята», коли протягом одного дня експонуватиметься один твір із колекції Музею Ханенків;
- 3–6 жовтня – екскурсія інтерʼєрами Музею Ханенків;
- 5, 6 жовтня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
- 6 жовтня – дитячий майстер-клас;
- 6 жовтня – концерт музичного колективу Almia Music;
- 2–6 жовтня – виставка «Ковчег».
Національний музей Революції Гідності:
- до 28 жовтня – виставка «Оленівка: квінтесенція жорстокості».
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:
- 30 вересня – 4 жовтня – виставка «Крізь шари часопростору. Графіка. Одяг. Ужиткове мистецтво»;
- 30 вересня – 4 жовтня – виставка «П’ять чаш. П’ять стихій»;
- 1 жовтня – інсталяція «Покрова» до Дня Захисників і Захисниць України;
- 2 жовтня – благодійний захід для родин ВПО, спільно з БО «БФ Карітас-Київ».
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:
- протягом місяця – виставка «Відроджений всесвіт», присвячена 100-річчю Реставраційної майстерні Лаврського музею, яка представить відвідувачам понад 100 мистецьких творів XVI–XX століть;
- протягом місяця – виставка Князі Острозькі: європейський вимір української історії;
- протягом місяця – виставка Фрески церкви Спаса на Берестові XVІІ ст.
Бібліотеки
Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:
- 1 жовтня – інформування «Слава нашим Захисникам і Захисницям!» (до Дня Захисників і Захисниць України);
- 1 жовтня – музичне знайомство «Музика – це мистецтво, що зцілює» (до Міжнародного дня музики)
- 4 жовтня – інтерактивне читання «Як стати левом?» з письменницею Марією Артеменко.
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 1 жовтня – до Дня Захисників і Захисниць України «За Україну, за її долю, за честь і волю» етер-інтерв’ю з учасником бойових дій Олегом Андросом – офіцером ЗСУ;
- 1–10 жовтня – книжкова виставка «Покрова – мати козацька» до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Захисників і Захисниць України та Дня Українського козацтва;
- 1–10 жовтня – ілюстрована виставка матеріалів «Слава і гордість українського народу» до Дня Українського козацтва, Дня Захисників і Захисниць України, Свята Покрови Пресвятої Богородиці;
- 1 жовтня – інформаційна година «Герої країни – воїни світла…» до Дня Захисників і Захисниць України;
- 1–31 жовтня – «Мереживо долі» виставка фоторобіт Олега Андроса та синтографії Анастасії Салміної;
- 1 жовтня – виставка і музичне прослуховування «Чарівні звуки» до Міжнародного дня музики;
- 5–15 жовтня – «Галереї, виставки…» виставка робіт сучасних українських художників до Дня художника;
- протягом місяця – гра в настільні ігри «Ігродень у молодіжній»;
- щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність». Смартфон для дорослих;
- щовівторка – практичні заняття «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом.
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 1–15 жовтня – книжкова виставка до Дня Захисників і Захисниць України «Ми правнуки славних козаків»;
- 1–20 жовтня – благодійна виставка до Міжнародного дня людей похилого віку «Завжди молоді душею»;
- 1–20 жовтня – виставка-персоналія до 120-річчя від дня народження М.П. Бажана «Поет барокової потуги»;
- 1 жовтня – «Вартові Вітчизни». Творча зустріч із письменником-воїном Сергієм Пантюком і поеткою, науковицею, громадською діячкою Тетяною Шептицькою (до Дня Захисників і Захисниць України);
- 5 жовтня – електроакустична майстерня. Презентація альбому композитора та гітариста Руслана Вітера. Модератор – народна артистка України, композиторка Алла Загайкевич;
- 5 жовтня – краєзнавча мандрівка «За Львівською брамою» з Вʼячеславом Дзівалтовським;
- 5 жовтня – «Методична скарбничка викладача іноземних мов» (до Всесвітнього дня учителя). Книжкова виставка, огляд літератури.
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 1 жовтня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);
- 1 жовтня – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);
- 2 жовтня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською».
Бібліотека ім. Є. Кравченка (Оціум51):
- 4 жовтня – гурток «АртОціум»: майстерка «Торбинка для модників і модниць»;
- 5 жовтня – фактографічна виставка «Останні кочівники Європи, або Обмеження «циганської волі».
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 1 жовтня – виставка-експозиція козацької звитяги «Вони піднімались над страхом»;
- 1 жовтня – вернісаж малюнків «Козаку найперше – воля, козаку найперше – честь»;
- 1 жовтня – засідання розмовного клубу «Speaking club»;
- 3 жовтня – майстер-клас із плетіння сіток «Захисникам України»;
- 5 жовтня – засідання розмовного клубу «Говоримо українською».
Бібліотека ім. В. Сосюри:
- 1 жовтня – відеоурок «Нові часи – нові герої». Майстер-клас «Оберіг Захисникові» (до Дня Захисників і Захисниць України);
- 6 жовтня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». «Людина бездоганної душевної чистоти» (до річниці від дня народження Івана Антоновича Кочерги).
Бібліотека № 134:
- 2 жовтня – розмовний клуб української мови «Заговорити солов’їною».
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 3 жовтня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;
- до 6 жовтня – виставка живопису української художниці Олени Смаль «Пірует».
Бібліотека естетичного виховання:
- 3 жовтня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;
- до 6 жовтня – виставка живопису відомого українського художника Олександра Ольхова.
Бібліотека ім. О. Вишні:
- 6 жовтня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);
- 6 жовтня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Світогляд»:
- до 6 жовтня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».
Киянам нагадують про необхідність дотримуватися заходів безпеки та просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час відвідування заходів.
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