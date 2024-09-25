Лавра запускає проєкт зі збереження культурної спадщини

Лавра у співпраці з чеським фондом запускають навчальний центр з оцифрування памʼяток культури

Національний заповідник стане базовим центром для навчання українських фахівців

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» розпочинає роботу навчальний центр з оцифрування пам’яток культури. Про це повідомляє пресслужба заповідника.

Як зазначається, ініціатива реалізується за підтримки Міністерства культури Чеської Республіки, з яким уже підписано відповідну декларацію. Проєкт передбачає роботу двох мобільних станцій вартістю 10 та 20 млн крон. Вони дозволять оцифрувати старовинні манускрипти та зробити 3D-сканування культурних об’єктів.

Водночас Національний заповідник стане базовим центром для навчання українських фахівців.

«У мобільних центрах працюватимуть команди з трьох фахівців. Вони зможуть швидко пересуватися по всій території нашої країни. Оцифруванням можна буде займатися безпосередньо у спеціально обладнаному фургоні та просто в музеях», – зазначили у заповіднику.

Працівники заповідника висловили переконання, що новий проєкт допоможе Україні зберегти свою культурну спадщину, попри спроби її знищення з боку окупантів. Проєкт ARK III триватиме два роки. Втілювати його у життя розпочнуть навесні 2025 року.

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