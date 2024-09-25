Головна Київ Новини
search button user button menu button

Лавра запускає проєкт зі збереження культурної спадщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лавра запускає проєкт зі збереження культурної спадщини
Лавра у співпраці з чеським фондом запускають навчальний центр з оцифрування памʼяток культури
фото: заповідник «Києво-Печерська лавра»

Національний заповідник стане базовим центром для навчання українських фахівців

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» розпочинає роботу навчальний центр з оцифрування пам’яток культури. Про це повідомляє пресслужба заповідника.

Як зазначається, ініціатива реалізується за підтримки Міністерства культури Чеської Республіки, з яким уже підписано відповідну декларацію. Проєкт передбачає роботу двох мобільних станцій вартістю 10 та 20 млн крон. Вони дозволять оцифрувати старовинні манускрипти та зробити 3D-сканування культурних об’єктів.

Водночас Національний заповідник стане базовим центром для навчання українських фахівців.

«У мобільних центрах працюватимуть команди з трьох фахівців. Вони зможуть швидко пересуватися по всій території нашої країни. Оцифруванням можна буде займатися безпосередньо у спеціально обладнаному фургоні та просто в музеях», – зазначили у заповіднику.

Працівники заповідника висловили переконання, що новий проєкт допоможе Україні зберегти свою культурну спадщину, попри спроби її знищення з боку окупантів. Проєкт ARK III триватиме два роки. Втілювати його у життя розпочнуть навесні 2025 року.

Нагадаємо, у столиці з'явилася нова версія сервісу для подання повідомлень про розміщення вивіски. Столична влада повідомляє, що  це потрібно було, аби зробити цей процес максимально простим і зрозумілим. 

Теги: навчання лавра Києво-Печерська лавра музеї Чехія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

 У Литві легалізоване виробництво самогону
Одна з країн ЄС легалізувала виробництво самогону, є цікавий нюанс
13 вересня, 12:16
Українців на роботі у Польщі замінюють індуси
Кількість українців, які працюють у Польщі, скорочується: статистика
11 вересня, 11:43
Держзамовлення на професію вчителя в університетах є найбільшим
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
10 вересня, 22:12
Раніше уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому вступники вперше зможуть отримати державний грант на навчання
Студенти яких вишів отримали найбільше грантів на навчання: статистика МОН
10 вересня, 21:33
6 вересня, близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград
Обстріл Павлограда: влада повідомила нові деталі
7 вересня, 08:21
Ніцой: «У нас немає можливості дітям з російською перейти на українську мову»
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
2 вересня, 17:00
Будьте уважні до самопочуття дитини – як фізичного, так і психічного
Знову до школи: як підтримати дитину у перші дні навчального року
1 вересня, 20:40
Наразі у «Резерв+» зареєструвались 3,2 мільйона користувачів
Мобілізація у два кліки. Міноборони розширить функціонал «Резерв+»
28 серпня, 17:42
Шмигаль пояснив, що Україна наразі має менше ніж 8 млн офіційних робочих місць і для того, щоб підтримувати військових треба мати не менше 10 млн
«Воюй або працюй». Прем'єр повідомив концепцію, яка залучить кошти до бюджету
27 серпня, 15:30

Новини

На Київщині зафіксовано спалах пташиного грипу
На Київщині зафіксовано спалах пташиного грипу
Лавра запускає проєкт зі збереження культурної спадщини
Лавра запускає проєкт зі збереження культурної спадщини
Підприємець з Фастівщини привласнив понад 300 тис. грн бюджетних коштів на облаштуванні укритів
Підприємець з Фастівщини привласнив понад 300 тис. грн бюджетних коштів на облаштуванні укритів
У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки, постраждала дитина
У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки, постраждала дитина
Київ спростив онлайн-процедуру оформлення вивісок
Київ спростив онлайн-процедуру оформлення вивісок
Столичний автопарк поповниться новими автобусами
Столичний автопарк поповниться новими автобусами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
18K
Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту
15K
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
14K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
13K
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик
Сьогодні, 15:04
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua