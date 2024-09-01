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Японець третій рік воює у ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Японець третій рік воює у ЗСУ
Японець каже – залишатиметься в Україні, доки вона не здобуде перемогу над Росією
фото: скріншот із відео

Харусану 51 рік, до України він приїхав у квітні 2022 року

Японець Харусан із міста Осака вже третій рік у Збройних силах України. Спочатку був снайпером в Інтернаціональному легіоні, а зараз освоює керування безпілотником. Служить у 41-й механізованій бригаді. Про це йдеться в сюжеті каналу «Рада» в рамках телемарафону.

«Я не розповідав своїм рідним про те, що їду в Україну. Зізнався лише друзям. Вони радили не їхати. Та я не можу просто ігнорувати людей, яким потрібна допомога. Це мій обов’язок, незалежно від того, якої вони національності, раси чи релігії», – каже воїн.

Харусану 51 рік, до України він приїхав у квітні 2022 року.

На знак солідарності з українським народом він набив на потилиці татуювання – тризуб.

«Це тату означає для мене знак вірності Україні», – зізнається Харусан.

За короткий час японець обував у багатьох українських містах, найбільше йому сподобалися Житомир та Харків.

«Україна – моя перша закордонна подорож. Це був новий досвід і я багато чому навчився. Українці, як на мене, в чомусь подібні до японців. Я відчув певну схожість. Особливо у доброті до інших людей. У мене дуже гарні враження про українців», – зауважує Харусан.

Японець каже – залишатиметься в Україні, доки вона не здобуде перемогу над Росією.

Раніше українська громада відкрила у Токіо виставку «Найщасливішими будуть дні, коли ми відчуємо мир». 

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Теги: Харків українці Житомир Україна подорож

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