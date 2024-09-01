Готель «Україна» планують перетворити у музей сучасної історії

Готель був зведений у 1961 році. Як зазначають на сторінці, він є історичною будівлею, адже був у епіцентрі подій Революції Гідності у 2014 році

Для готелю «Україна» на Майдані Незалежності, який виставили на продаж, розробили нову концепцію. Про це повідомляють на інстаграм-сторінці готелю «Україна».

Над концептом працювали Ribas Hotels Group разом із дизайн-бюро TEMO hotel design та креативною агенцією SPIV.studio. Перед розробкою концепції запитали киян про враження від готелю.

«Зараз це просто сіра будівля без сенсу», – поділилася одна з опитуваних. Ці слова стали поштовхом до змін», – прокоментували ідейники.

Готель був зведений у 1961 році. Як зазначають на сторінці, він є історичною будівлею, адже був у епіцентрі подій Революції Гідності у 2014 році. Номери готелю стали імпровізованими шпиталями, де надавали допомогу пораненим. Іноземні журналісти зупинилися там й передавали світові правду про боротьбу українців за свою гідність та європейське майбутнє.

«Сьогодні, коли ми знову боремося за свою свободу та незалежність, готель «Україна» набуває нового значення. Це вже не просто будівля – це символ нескореності нашого народу, його прагнення до свободи та демократії. Бо ми маємо пам’ятати про Революцію Гідності, про героїзм Небесної Сотні, про початок російської агресії та про незламність нашого народу. Ця пам’ять – наш щит і провідник у майбутнє», – зазначили в дописі.

Частину готелю займе «Музей пам’яті».