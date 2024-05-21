Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві завтра буде обмежено рух транспорту на Оболонському проспекті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві завтра буде обмежено рух транспорту на Оболонському проспекті
Рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку «Азов» буде обмежено
фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Обмеження пов’язане з укладанням асфальтобетонного покриття на Оболонському проспекті

У середу, 22 травня, з 08:00 до 22:00 на Оболонському проспекті обмежать рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку «Азов». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Обмеження пов’язане з укладанням асфальтобетонного покриття на Оболонському проспекті», – йдеться в повідомленні.

З 08:00 до 22:00 на Оболонському проспекті буде обмежено рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку «Азов».
З 08:00 до 22:00 на Оболонському проспекті буде обмежено рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку «Азов».
фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Як повідомлялося, у Києві з 21 травня до 28 вересня у зв'язку з реконструкцією транспортної розв'язки обмежать рух на ділянці від вулиці Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вулицю Богатирську.

Нагадаємо, 20 травня у Києві відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні – проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Як зазначив мер, роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року. Довжина шляхопроводу становить 125 метрів.

До слова, у Києві до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежено рух транспорту – дорожники проводять середній ремонт. 

Читайте також: 

Теги: Київ столиця дороги КМДА Київавтодор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повністю завершити роботи на об’єкті влада планує до осені цього року
У Києві відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні (фото)
Вчора, 12:29
Нова виставка в музеї Булгакова присвячена визвольним змаганням 1917-1921 років
Що змінилося в музеї Булгакова? Представлена нова експозиція
19 травня, 12:29
Будівництво фортифікаційних споруд розпочалося одразу після звільнення Чернігівської області від окупантів
Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди
16 травня, 21:39
Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває
У Києві та низці областей застосовано екстрені відключення електроенергії
15 травня, 20:06
Південний міст через річку Дніпро побудували у 1990 році. З 1992 року ним почався рух поїздів метрополітену Сирецько-Печерської лінії
Фінансові оборудки на ремонті Південного мосту: у Києві низка посадовців отримала підозри
14 травня, 14:40
Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – заборонено
У столиці пройдуть військові навчання з оборони Києва
6 травня, 11:28
Києво-Могилянську академію оштрафовано на 180 тис. грн за недопуск інспекторів до огляду 200-річних братських келій Братського монастиря, які реставруються на її території.
Будівельний скандал у Могилянці. Університет оштрафовано на 180 тис. грн
2 травня, 13:03
Більша частина чоловіків у чергах – це ті, хто має підстави для відстрочки або бронювання
Біля столичних ТЦК утворилися кілометрові черги (фото)
2 травня, 12:36
Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 25 квітня
На Київ та область суне негода
25 квiтня, 15:02

Новини

У Києві завтра буде обмежено рух транспорту на Оболонському проспекті
У Києві завтра буде обмежено рух транспорту на Оболонському проспекті
У Києві тимчасово зупинено роботу фунікулера – Київпастранс
У Києві тимчасово зупинено роботу фунікулера – Київпастранс
«Життя не має сенсу». Соцмережі критикують соціальну рекламу Фонду Яніни Соколової
«Життя не має сенсу». Соцмережі критикують соціальну рекламу Фонду Яніни Соколової
Глава німецького МЗС Анналена Бербок прибула до Києва (відео)
Глава німецького МЗС Анналена Бербок прибула до Києва (відео)
У Києві на чотири місяці буде обмежено рух двома вулицями
У Києві на чотири місяці буде обмежено рух двома вулицями
На Київщині буде зменшено вуличне освітлення у вечірній та нічний час
На Київщині буде зменшено вуличне освітлення у вечірній та нічний час

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
12K
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
9672
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
7964
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
7878
85-річчя у Палаці «Україна». Хто прийшов вітати легендарного керівника Ансамблю Вірського (фото)
6540
Усім народжувати по троє дітей. Нардеп пояснив скандальний законопроєкт

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua