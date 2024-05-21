У Києві завтра буде обмежено рух транспорту на Оболонському проспекті

Рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку «Азов» буде обмежено

Обмеження пов’язане з укладанням асфальтобетонного покриття на Оболонському проспекті

У середу, 22 травня, з 08:00 до 22:00 на Оболонському проспекті обмежать рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку «Азов». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Обмеження пов’язане з укладанням асфальтобетонного покриття на Оболонському проспекті», – йдеться в повідомленні.

З 08:00 до 22:00 на Оболонському проспекті буде обмежено рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку «Азов». фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Як повідомлялося, у Києві з 21 травня до 28 вересня у зв'язку з реконструкцією транспортної розв'язки обмежать рух на ділянці від вулиці Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вулицю Богатирську.

Нагадаємо, 20 травня у Києві відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні – проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Як зазначив мер, роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року. Довжина шляхопроводу становить 125 метрів.

До слова, у Києві до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежено рух транспорту – дорожники проводять середній ремонт.