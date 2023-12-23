Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Прикарпатті церковного дяка засудили за крадіжку скрипки в дитини

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Прикарпатті церковного дяка засудили за крадіжку скрипки в дитини
Суд дослідив усі матеріали справи та визнав дяка винним у вчиненні крадіжки
фото з відкритих джерел

Дяк украв інструмент, бо хотів зробити подарунок своїй дівчині

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області виніс вирок дяку храму ПЦУ Роману Березовському, який вкрав скрипку у малолітньої дівчинки на дитячому майданчику. Суд звільнив крадія від тюремного ув’язнення, встановивши рік іспитового терміну. Про це інформує Zaxid.net

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, дяк франківського храму Всіх святих землі української (ПЦУ) Роман Березовський вранці 28 серпня перебував на території міського парку поруч із дитячим майданчиком у місті Тлумач, що неподалік Івано-Франківська. Він помітив малолітню дівчинку, яка каталась на каруселі та залишила футляр зі своєю скрипкою на лавці. Роман Березовський вкрав у дівчинки музичний інструмент.

У суді Роман Березовський визнав свою провину та розповів, що вкрав інструмент, бо хотів зробити подарунок своїй дівчині. Коли чоловік повернувся додому, у село поруч із Тлумачем, до нього прийшла поліція і він віддав їм скрипку. Матір малолітньої дівчинки у суді повідомила, що претензій до обвинуваченого не має.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав дяка винним у вчиненні крадіжки, призначивши йому п’ять років тюрми. Однак суд звільнив його від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Раніше у Львові засудили до позбавлення волі місцевого мешканця, який протягом 14-19 лютого 2019 року 14 разів крав шоколадки «Світоч» в супермаркеті «Сільпо».

Теги: подарунок роман вирок чоловік поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримання чиновника ГУ ДСНС
Вкрав державну землю для забудови: високопосадовець ДСНС отримав підозру
10 серпня, 15:13
У серпні-вересні 2023 року накладено арешти на понад 90 об’єктів нерухомості, відчужених Компартією
Хто вкрав майно Компартії? Мін'юст ініціював арешт активів, виведених на рідню Симоненка
12 вересня, 15:03
Свої дії чоловік пояснив незадовільним станом здоров’я
У Львові засуджено чоловіка, який вкрав 142 шоколадки «Світоч»
20 грудня, 02:51

Кримінал

На Прикарпатті церковного дяка засудили за крадіжку скрипки в дитини
На Прикарпатті церковного дяка засудили за крадіжку скрипки в дитини
Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів: чиновника Міноборони арештували
Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів: чиновника Міноборони арештували
На Прикарпатті ухилянт провернув аферу з інвалідом, щоб отримати відстрочку від мобілізації
На Прикарпатті ухилянт провернув аферу з інвалідом, щоб отримати відстрочку від мобілізації
Підлітки зарізали безпритульну у Дніпрі (фото, відео)
Підлітки зарізали безпритульну у Дніпрі (фото, відео)
Удар по кафе у Краматорську: СБУ назвала мотиви коригувальника
Удар по кафе у Краматорську: СБУ назвала мотиви коригувальника
СБУ затримала посадовця Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн
СБУ затримала посадовця Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Війська на передовій зіткнулися с серйозною проблемою – британська розвідка
126K
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
28K
Розвідка розкрила, чого панічно бояться в Росії
19K
Київ замело снігом (фото, відео)
16K
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
11K
Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів

Новини

Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Сьогодні, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
Вчора, 19:02
Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
Вчора, 15:02

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua