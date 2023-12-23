На Прикарпатті церковного дяка засудили за крадіжку скрипки в дитини

Дяк украв інструмент, бо хотів зробити подарунок своїй дівчині

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області виніс вирок дяку храму ПЦУ Роману Березовському, який вкрав скрипку у малолітньої дівчинки на дитячому майданчику. Суд звільнив крадія від тюремного ув’язнення, встановивши рік іспитового терміну. Про це інформує Zaxid.net

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Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, дяк франківського храму Всіх святих землі української (ПЦУ) Роман Березовський вранці 28 серпня перебував на території міського парку поруч із дитячим майданчиком у місті Тлумач, що неподалік Івано-Франківська. Він помітив малолітню дівчинку, яка каталась на каруселі та залишила футляр зі своєю скрипкою на лавці. Роман Березовський вкрав у дівчинки музичний інструмент.

У суді Роман Березовський визнав свою провину та розповів, що вкрав інструмент, бо хотів зробити подарунок своїй дівчині. Коли чоловік повернувся додому, у село поруч із Тлумачем, до нього прийшла поліція і він віддав їм скрипку. Матір малолітньої дівчинки у суді повідомила, що претензій до обвинуваченого не має.

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Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав дяка винним у вчиненні крадіжки, призначивши йому п’ять років тюрми. Однак суд звільнив його від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

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