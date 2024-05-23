Скотт Келлі з самого початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну

До столиці України прибули амбасадор фандрейзингової платформи Unired24 астронавт Скотт Келлі й режисер Даг Лайман. Про це 23 травня повідомляє Unired24.

«Наш амбасадор, астронавт Скотт Келлі разом із режисером стрічок «Ідентифікація Борна» і «Містер та місіс Сміт» Дагом Лайманом прибув ранковим потягом», – йдеться у повідомленні.

Астронавт Скотт Келлі та режисер Даг Лайман приїхали до Києва фото United24/Facebook

Скотт Келлі став амбасадором Unired24 у жовтні 2022 року, а в листопаді відвідав Ірпінь Київської області та дитячу лікарню «Охмадит» у Києві.

Тоді віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров зазначав, що Келлі допомагатиме напряму «Медична допомога» збирати кошти на «швидкі» класу С.

Скотт Келлі з самого початку повномасштабного вторгнення підтримував Україну. Так, 25 лютого 2022 року він опублікував в Instagram український прапор та написав допис, у якому підтримав народ України.

«Підтримую народ України поряд з моїми російськими друзями, включаючи колишніх космонавтів, які зневажають злочинні дії Путіна так само, як і я. Напасти на слабшого сусіда – це не сильне лідерство; це боягузство, засноване на страху та незахищеності», – зазначив астронавт.

Також Келлі писав, що його племінники мають українське коріння.

Скотт Келлі – колишній капітан ВМС США. Він здійснив чотири космічних польоти. А також встановив декілька рекордів: з сумарного перебування у космосі протягом 520 днів, 10 годин і 33 хвилин і безперервного перебування на орбіті – 340 днів поспіль.

Нагадаємо, 21 травня, актор із американського серіалу «Надприродне» та амбасадор фандрейзингової платформи United24 у напрямі «Гуманітарне розмінування» Міша Коллінз прибув до української столиці. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Депутат естонського парламенту Крісто Енн Ваґа, який збирав гроші для Сил оборони, 3 травні прибув до Києва. Політик подолав дистанцію між Таллінном та Києвом на велосипеді. Про старт поїздки політик розповів 20 квітня. Енн Ваґа запевняв, що естонський парламент та уряд щодня шукають нові шляхи, аби допомогти Україні перемогти у війні. Однак він захотів особисто докласти зусиль для підтримки України, тому вирушив у велопоїздку від естонської до української столиці.