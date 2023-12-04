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На Софійській площі почався монтаж головної ялинки країни (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Софійській площі почався монтаж головної ялинки країни (фото)
Деверо встановлять за кошти меценатів
фото: Вечірній Київ

Офіційне відкриття ялинки відбудеться у День святого Миколая, 6 грудня

Зранку, 4 грудня, на Софійській площі почали монтувати головну ялинку України. Про це повідомляє «Київ вечірній».

Як і минулого року деверо встановлять за кошти меценатів.

Зараз працівники збирають конструкцію ялинки. Територію перекрили червоною стрічкою. Прикрашувати її планують завтра.

«Головній ялинці бути! Я думаю, що за два дні ми все зробимо. Сьогодні – ялинка, а завтра – ілюмінація. Тематику поки не кажемо, але вже завтра ввечері кияни та гості міста зможуть побачити її прикрашеною», – заявив голова компанії Folk Ukraine, яка традиційно займається підготовкою Нового року у Києві, Ігор Добруцький.

5 фото
На весь екран

Офіційне відкриття ялинки відбудеться у День святого Миколая, 6 грудня, близько 17:00-18:00.

Нагадаємо, торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці був тризуб. Ялинку підсвічували енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живились від генератора.

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Теги: ялинка Київ

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