На Софійській площі почався монтаж головної ялинки країни (фото)

Офіційне відкриття ялинки відбудеться у День святого Миколая, 6 грудня

Зранку, 4 грудня, на Софійській площі почали монтувати головну ялинку України. Про це повідомляє «Київ вечірній».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як і минулого року деверо встановлять за кошти меценатів.

Зараз працівники збирають конструкцію ялинки. Територію перекрили червоною стрічкою. Прикрашувати її планують завтра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Головній ялинці бути! Я думаю, що за два дні ми все зробимо. Сьогодні – ялинка, а завтра – ілюмінація. Тематику поки не кажемо, але вже завтра ввечері кияни та гості міста зможуть побачити її прикрашеною», – заявив голова компанії Folk Ukraine, яка традиційно займається підготовкою Нового року у Києві, Ігор Добруцький.

5 фото На весь екран









Офіційне відкриття ялинки відбудеться у День святого Миколая, 6 грудня, близько 17:00-18:00.

Нагадаємо, торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці був тризуб. Ялинку підсвічували енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живились від генератора.