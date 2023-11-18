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Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві: названо дату завершення робіт

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві: названо дату завершення робіт
Рішення про відкриття мосту буде ухвалювати КМДА
фото з відкритих джерел

25 листопада завершаться усі роботи на Подільсько-Воскресенському мості

Минуло більше місяця після того, як мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що в найближчі тижні буде відкрито проїзд для автотранспорту по Подільсько-Воскресенському мосту. Однак міст досі не відкрили. Роботи можуть завершитися 25 листопада. Про це розповів засновник компанії «Автострада» Максим Шкіль для ТСН.ua. 

Будівництво першої черги Подільсько-Воскресенського мостового переходу завершує будівельна компанія «Автострада». На об’єкті вони працюють від серпня цього року.

За цей час працівники облаштували ізоляцію бетонних поверхонь проїзної частини та тротуарів на переправі, заасфальтували її автомобільну частину. Було зведено земляний насип для будівництва підходів до мосту, влаштовано підпірні стінки та встановлено систему водовідведення.

«Усі ці роботи було виконано за місяць. Нам залишилося встановити мостове бар’єрне огородження та шумозахисні екрани. На виготовлення усіх матеріалів потрібно було до 3 місяців. Ми підготували індивідуальні проєкти та зробили обміри на місці – всі дані передали заводам-виробникам, проведена стовідсоткова попередня оплата замовлення. Зараз ми частинами отримуємо бар’єрне огородження. Також чекаємо на поставку шумозахисних екранів, сподіваюсь виробники нас не підведуть», – розповів Максим Шкіль, засновник групи компаній «Автострада».

Він додав, що компанія планує завершити усі роботи, які мали провести у рамках першої черги будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу, 25 листопада.

«Ми закінчимо встановлювати бар’єрне огородження 24 листопада, а шумозахисні екрани 25 листопада. Тоді завершаться усі роботи на Подільсько-Воскресенському мосту і об’єкт може бути відкритий. Але це рішення може ухвалити лише замовник будівництва – КМДА», – зазначає Шкіль.

Запуск Подільсько-Воскресенського мосту з’єднає Русанівку та Воскресенку з Подолом. Троєщині та Райдужному масиву поки доведеться почекати. Максим Шкіль зазначає, що Подільсько-Воскресенський міст варто оцінювати комплексно, коли він повністю буде завершений.

«Зараз ми закінчуємо лише його першу чергу. Я вважаю, що комплексно завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту можна за 2-3 роки, але вже після закінчення війни. Під час війни ніхто не буде виділяти кошти на цей об’єкт, бо є більш пріоритетні питання, а після війни будівництво обов’язково буде реанімовано», – додає Максим Шкіль.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський міст – перехід, що споруджується в Києві та має з'єднати Русанівку й Воскресенку з Подолом, а трохи пізніше – і з Райдужним масивом та Троєщиною. Будівництво мостового переходу було розпочато в 1993 році та неодноразово зупинялося через брак фінансування.

Теги: будівництво Київ міст

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