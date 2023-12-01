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Аварія в Києві: на дорогу впав кран, затопило перехід та автівки (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аварія в Києві: на дорогу впав кран, затопило перехід та автівки (фото, відео)
На території будівництва на вулиці Ревуцького стався прорив мережі холодного водопостачання
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На опублікованих кадрах видно, як вода рясним потоком летить просто донизу

Унаслідок падіння будівельного крану у столиці, який пошкодив водопроводну трубу, затопило підземний перехід біля перетину вулиць Ревуцького і Ахматової. Про це повідомляє власний кореспондент «Главкома».

На опублікованих кадрах видно, як вода рясним потоком летить просто донизу, де ходять люди.

Відомо, що на вулиці Ревуцького, куди впав кран, здійснюється рух громадського транспорту до м. «Харківська». 

16 фото
На весь екран
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Згодом голова Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник повідомив, що стався прорив мережі холодного водопостачання. 

«На території будівництва на вулиці Ревуцького (поруч з універсамом Позняки) стався порив мережі холодного водопостачання та упав будівельний кран, який заблокував рух вулицею у напрямку проспекту Бажана. Унаслідок падіння було пошкоджено світлову опору та мережі. За попередньою інформацією постраждалі відсутні. Комунальні та рятувальні служби працюють на місці», – написав він.

Як повідомлялося, у столиці на вул. Ревуцького впав будівельний кран і перебив трубу водогону. Унаслідок чого дорогу залило водою. Наразі рух транспорту паралізовано, на дорогах утворився затор.

На місце прибули рятувальники, поліція, аварійні служби.  Краном пошкоджено водогін, завалено дорожні стовпи, обірвано електромережі

Станом на 14:00 почалися роботи з демонтажу крана й відновлення руху шляхопроводом.

Теги: Київ рятувальники поліція водопостачання Микола Калашник відео затор

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