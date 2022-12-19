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Атака російських дронів: влада Києва розкрила нові деталі наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака російських дронів: влада Києва розкрила нові деталі наслідків
Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
фото: ДСНС

Аварійні служби вже ліквідовують наслідки

Під час ранкової повітряної тривоги в небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих дрони. Сили оборони знищити 18 безпілотників. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА. Наші сили оборони знищили 18 дронів. Минулося без постраждалих. Проте уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби вже ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  «Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.

Вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО. 

Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні.  О 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра. Після нічних прильотів у деяких районах Києва зникло світло. 

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Теги: війна Київ безпілотник влада

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