Мешканці будинків Войцеховського знову можуть лишитися без світла



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Будинки на вулиці Харківське шосе, 19, 19-А та 19-Б вже відключалися від електропостачання

Перед ризиком відключення ці будинки постають вже не вперше

У результаті недотримання графіку реструктуризації заборгованості за електричну енергію мешканцям недобудов забудовника Анатолія Войцеховського на вулиці Харківське шосе, 19, 19-А та 19-Б знову загрожує ризик відключення від електропостачання. Голови трьох ОСББ, що створені в зазначених житлових комплексах, мають забезпечити процес оплати необхідного обсягу боргу. Про це йшлося під час наради в Київській міській державній адміністрації, яку проводив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він наголосив, що перед ризиком відключення ці будинки постають вже не вперше, адже представники ОСББ не можуть узгодити свої дії, повідомляє пресслужба КМДА.

«Зазначені будинки досі є недобудованими, адже не виконані умови для постійної схеми електропостачання. Електроенергія в квартири людей постачається за тимчасовою схемою. Борг, що накопичився за електричну енергію реструктуризований. Тобто з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» укладений договір на оплату цього значного боргу, що складає майже 800 тисяч. Однак ми знову маємо проблему – представники ОСББ не можуть знайти згоди і спільно провести звірку нарахувань за лічильниками», – пояснює ситуацію Пантелеєв.

Заступник голови КМДА нагадав, що з 1 січня в Україні почав працювати ринок електричної енергії, і у разі несплати за спожиту послугу, вона підлягає автоматичному відключенню.

«ОСББ мають негайно зібрати свої правління на внутрішню нараду та організувати процес оплати частини боргу, відповідно до взятих зобов’язань, щоб уникнути відключення в середу», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що житловий комплекс на вул. Ракетній, 24 у Голосіївському районі Києва має найближчим часом виконати технічні та організаційні заходи для уникнення припинення електропостачання. Проблема з підключенням житлового комплексу (ЖК «Деміївський квартал», ЖК «Панорамне містечко» один із проектів забудовника Войцеховського) до електромереж пов’язана з тим, що забудовник не виконує технічні умови для приєднання будинків за постійною, надійною і безпечною схемою електроживлення.