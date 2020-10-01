Вночі на Лісовому масиві згоріли два автомобілі



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На місці працювали дві одиниці пожежно-рятувальної техніки Фото: ДСНС

Одна автівка згоріла вщент, в іншій – вигорів салон

У ніч на четвер, 1 жовтня, сталася пожежа на вул. Братиславській, 8-А у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:54.

На місце події прибули вогнеборці 19 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Ford виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч розташований автомобіль Nissan. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 03:13 пожежу було локалізовано, а о 03:45 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі автомобіль Ford згорів повністю, в автомобілі Nissan вигорів салон та частково пошкоджено лакофарбове покриття.

На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.