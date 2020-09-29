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    Із палаючої квартири в Києві рятувальники винесли обгорілого чоловіка (фото)

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    Чоловіка&nbsp;з опіками близько 70% тіла госпіталізовано&nbsp; - Із палаючої квартири в Києві рятувальники винесли обгорілого чоловіка (фото)
    Чоловіка з опіками близько 70% тіла госпіталізовано 
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі в квартирі врятовано чоловіка

    У понеділок, 28 вересня, сталася пожежа у будинку на пр-ті Голосіївському, 15-Б у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:10.

    До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Вогнеборцями встановлено, що загоряння сталося в одній із квартир на 16 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Горіли особисті речі на площі 5 кв. м.

    Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено чоловіка, якого було передано лікарями швидкої медичної допомоги. Ними були проведені реанімаційні заходи, після чого у чоловіка було виявлено ознаки життя. Його з опіками близько 70% тіла госпіталізовано до опікового центру.

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    Із палаючої квартири в Києві рятувальники винесли обгорілого чоловіка (фото)
    Із палаючої квартири в Києві рятувальники винесли обгорілого чоловіка (фото)

    О 15:29 пожежу було локалізовано, а о 15:58 ліквідовано.

    На місці події працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

    Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.

    Як повідомляв «Главком», 25 вересня сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 41.  Рятувальники передали потерпілу з отруєнням чадним газом бригаді швидкої медичної допомоги.

    Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

    Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.

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