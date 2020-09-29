Із палаючої квартири в Києві рятувальники винесли обгорілого чоловіка (фото)



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Чоловіка з опіками близько 70% тіла госпіталізовано Фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі в квартирі врятовано чоловіка

У понеділок, 28 вересня, сталася пожежа у будинку на пр-ті Голосіївському, 15-Б у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:10.

До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Вогнеборцями встановлено, що загоряння сталося в одній із квартир на 16 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Горіли особисті речі на площі 5 кв. м.

Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено чоловіка, якого було передано лікарями швидкої медичної допомоги. Ними були проведені реанімаційні заходи, після чого у чоловіка було виявлено ознаки життя. Його з опіками близько 70% тіла госпіталізовано до опікового центру.

О 15:29 пожежу було локалізовано, а о 15:58 ліквідовано.

На місці події працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.

Як повідомляв «Главком», 25 вересня сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 41. Рятувальники передали потерпілу з отруєнням чадним газом бригаді швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.