На столичній Солом’янці горіла багатоповерхівка (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповехівці Фото: ДСНС

Вогонь охопив квартиру на 13 поверсі

У понеділок, 28 вересня, сталася пожежа у будинку на вул. Солом'янській, 6-В у Солом'янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:24.

На місце події прибули вогнеборці з найближчих пожежно-рятувальних частин. Рятувальниками було встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на 13 поверсі 14-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час ліквідації пожежі було евакуйовано власника квартири та виведено на безпечну відстань 5 осіб із сусідніх квартир.

О 09:43 пожежу на площі 15 кв. м було локалізовано, а о 09:45 - ліквідовано.

На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 27 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Як повідомляв «Главком», 25 вересня сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 41. Рятувальники передали потерпілу з отруєнням чадним газом бригаді швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.