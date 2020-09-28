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    На столичній Солом’янці горіла багатоповерхівка (відео)

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    <p>Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповехівці</p> - На столичній Солом’янці горіла багатоповерхівка (відео)

    Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповехівці

    Фото: ДСНС

    Вогонь охопив квартиру на 13 поверсі

    У понеділок, 28 вересня, сталася пожежа у будинку на вул. Солом'янській, 6-В у Солом'янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:24.

    На місце події прибули вогнеборці з найближчих пожежно-рятувальних частин. Рятувальниками було встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на 13 поверсі 14-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Під час ліквідації пожежі було евакуйовано власника квартири та виведено на безпечну відстань 5 осіб із сусідніх квартир.

    О 09:43 пожежу на площі 15 кв. м було локалізовано, а о 09:45 - ліквідовано.

    На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 27 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    Як повідомляв «Главком», 25 вересня сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 41.  Рятувальники передали потерпілу з отруєнням чадним газом бригаді швидкої медичної допомоги.

    Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

    Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.

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