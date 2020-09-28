На столичній Солом’янці горіла багатоповерхівка (відео)
Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповехівці
Вогонь охопив квартиру на 13 поверсі
У понеділок, 28 вересня, сталася пожежа у будинку на вул. Солом'янській, 6-В у Солом'янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:24.
На місце події прибули вогнеборці з найближчих пожежно-рятувальних частин. Рятувальниками було встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на 13 поверсі 14-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.
Під час ліквідації пожежі було евакуйовано власника квартири та виведено на безпечну відстань 5 осіб із сусідніх квартир.
О 09:43 пожежу на площі 15 кв. м було локалізовано, а о 09:45 - ліквідовано.
На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 27 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.
Як повідомляв «Главком», 25 вересня сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 41. Рятувальники передали потерпілу з отруєнням чадним газом бригаді швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.
Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.