Зеленський призначив чемпіона світу з дзюдо очільником столичного Святошинського району

Дзюдоїст двічі брав участь на Олімпіадах: у 2012 та 2016 роках він посів 17-те місце

Впродовж 2007-2020 років Георгій Зантарая працював у Службі Безпеки України

Президент України Володимир Зеленського призначив чемпіона світу і Європи з дзюдо Георгій Зантараю головою Святошинської районної державної адміністрації в Києві. Про це повідомляє «Главком».

Призначення Зантараї головою Святошинської районної державної адміністрації Кабмін погодив у квітні.

Він є чемпіоном світу 2009 року та чемпіоном Європи 2011 та 2017 років у ваговій категорії до 60 кг.

Впродовж 2007-2020 років Георгій Зантарая працював у Службі Безпеки України. З 2020-го український дзюдоїст є депутатом Київської міської ради від партії «Слуга народу».

Зантарая двічі брав участь на Олімпіадах: у 2012 та 2016 роках він посів 17-те місце.

Нагадаємо, національний олімпійський комітет (НОК) Білорусі повідомив, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила білоруських спортсменів до участі у змаганнях під державною символікою.

Зазначається, що представники країни-агресора Білорусі допущені до змагань під державним прапором та з гімном країни з 1 червня.

«Президент IJF Маріус Візер зазначив, що федерація з нетерпінням чекає на можливість знову вітати білоруських спортсменів на татамі під державним прапором країни, підтримуючи багаторічні цінності та традиції дзюдо», – зазначали у НОК Білорусі.

Раніше білоруські спортсмени виступали на міжнародних турнірах під прапором IJF, як «нейтральні» атлети.

Варто зазначити, що IJF на чолі з Візером вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії.