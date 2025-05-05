В Україні значно зросла кількість мільйонерів: дані Податкової

Цьогоріч кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. порівняно з минулим роком

За результатами деклараційної кампанії українці задекларували 326 млрд грн. Порівняно з попереднім роком це більше на 107 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Загалом українці подали понад 170 тис. декларацій. Найбільші суми задекларували мешканці Києва – 156 млрд грн.

Серед областей у трійці лідерів опинилися:

Дніпропетровщина – майже 30 млрд грн,

Львівщина – 18,2 млрд грн,

Київщина – 17,5 млрд грн.

Найбільші суми доходів, які декларували громадяни:

іноземні доходи – 34,2 млрд грн,

спадщину та дарування – 13,6 млрд грн,

доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна – 6,8 млрд грн,

інвестиційні доходи – 4,9 млрд грн,

інші оподатковувані доходи – 4 млрд грн,

доходи від здавання майна в оренду – 3,4 млрд грн.

Цього року кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. порівняно з попереднім періодом. Усього понад 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень. Загалом мільйонери задекларували дохід у 253,6 млрд грн, з яких 8,7 млрд грн підуть на податки.

Водночас один з мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет – понад 4,6 млрд грн.

Також понад 53 тис. громадян скористалися правом на податкову знижку – і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 36 млн грн.

Нагадаємо, на Хмельниччині голова лікарської консультативної комісії багатопрофільної центральної райлікарні Слобідко-Кульчієвецької громади, лікар-терапевт Марина Брижак протягом десяти років набула майна, вартість якого значно перевищує її офіційні доходи.

До слова, народний депутат і колишній керівник забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко впродовж понад 10 років має фінансове зобов'язання перед старшим сином Анатолієм. Борг уже сягнув 56 млн грн.