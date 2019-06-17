На Дніпропетровщині згоріло 5 гектарів лісу



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Лісова пожежа у Дніпропетровській області

Причина пожежі поки невідома

У Дніпропетровській області сталася пожежа в лісі. Рятувальники вже ліквідували вогонь, повідомляє прес-служба ДСНС.

Ліс загорівся у Павлоградському районі, в урочищі «Бишлерово», що біля селища Вербки. Про пожежу рятувальники дізналися сьогодні, 17 червня, близько 11:22.

На місце події приїхали пожежники. Вони встановили, що згоріло вже 5 га хвойного лісу. Згодом пожежу локалізували та ліквідували о 15:10.

«До ліквідації пожежі залучено 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області», - йдеться у повідомленні.

Причини загорання поки невідомі, їх встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, 16 червня на Миколаївщині спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.