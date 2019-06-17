  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Дніпропетровщині згоріло 5 гектарів лісу

    • Розсилка
    Лісова пожежа у&nbsp;Дніпропетровській області - На Дніпропетровщині згоріло 5 гектарів лісу
    Лісова пожежа у Дніпропетровській області

    Причина пожежі поки невідома

    У Дніпропетровській області сталася пожежа в лісі. Рятувальники вже ліквідували вогонь, повідомляє прес-служба ДСНС

    Ліс загорівся у Павлоградському районі, в урочищі «Бишлерово», що біля селища Вербки. Про пожежу рятувальники дізналися сьогодні, 17 червня, близько 11:22.

    На місце події приїхали пожежники. Вони встановили, що згоріло вже 5 га хвойного лісу. Згодом пожежу локалізували та ліквідували о 15:10.

    «До ліквідації пожежі залучено 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області», - йдеться у повідомленні.

    Причини загорання поки невідомі, їх встановлять правоохоронці. 

    Нагадаємо, 16 червня на Миколаївщині спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

    Читайте також
    пожежа ДСНС рятувальники ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ