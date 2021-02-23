У Голосієві спалахнула пожежа в магазині (фото)

Пожежа сталась у магазині в підвальному приміщенні будинку

Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали з магазину п'ятьох людей

У понеділок, 22 лютого, ввечері сталася пожежа у приміщенні магазину на проспекті Голосіївському, 88 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до столичних рятувальників о 17:56, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, в складському приміщенні магазину, який розташований у підвальному приміщенні 6-поверхового житлового будинку, сталося загоряння тканин на площі 10 кв. м.

Пожежу о 18:13 було локалізовано, а о 18:16 – ліквідовано. Під час гасіння пожежі з приміщень магазину на безпечну відстань виведено п’ять осіб.

На місці події було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, у ніч на 21 лютого рятувальникам довелося гасити пожежу в гуртожитку Національного педагогічного університету ім. Драгоманова на вулиці Космічній у Дніпровському районі Києва.