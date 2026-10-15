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У Києві відбулося прощання із зіркою «Ліги сміху» Олександром Венедчуком

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві відбулося прощання із зіркою «Ліги сміху» Олександром Венедчуком
32-річний Олександр Венедчук пішов із життя 13 жовтня після тривалої боротьби за здоров'я
фото: Ветерани космічних військ

Провести Олександра Венедчука в останню путь прийшли сотні людей

Сьогодні, 15 жовтня, у столиці проходить церемонія прощання з відомим українським коміком, учасником команди «Ветерани космічних військ» та зіркою «Ліги сміху» Олександром Венею Венедчуком. Поховання артиста відбудеться о 12:00 на Жулянському цвинтарі, передає «Главком» з посиланням на Oboz.ua.

У Києві відбулося прощання із зіркою «Ліги сміху» Олександром Венедчуком фото 1
фото: Oboz.ua

Заупокійна служба та прощання розпочалися о 10:00 у Спасо-Преображенському соборі біля парку «Теремки». Катафалк із тілом артиста під’їхав до храму під звуки вибухів, які лунали в місті під час чергової ворожої атаки.

Труну занесли до храму
Труну занесли до храму
фото: Oboz.ua

Провести Веню в останню путь прийшли сотні людей – рідні, близькі, шанувальники, а також колеги по сцені, зокрема побратими з команди «Ветерани космічних військ» Владислав Куран та Артем Дамницький.

У Києві відбулося прощання із зіркою «Ліги сміху» Олександром Венедчуком фото 2
фото: Oboz.ua
Влад Куран на прощанні
Влад Куран на прощанні
фото: Oboz.ua
Володимир Дантес на прощанні з Венедчуком
Володимир Дантес на прощанні з Венедчуком
фото: Oboz.ua
Євген Янович та Ігор Бідненко на прощанні
Євген Янович та Ігор Бідненко на прощанні
фото: Андрій Жигайло
Прихильники прийшли попрощатися з коміком
Прихильники прийшли попрощатися з коміком
фото: Oboz.ua
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32-річний Олександр Венедчук пішов із життя 13 жовтня після тривалої боротьби за здоров'я.

Олександр Венедчук, більш відомий як Веня, – український комік, який здобув популярність завдяки участі в гумористичній команді «Ветерани космічних військ». Разом із Владом Кураном та Артемом Дамницьким він виступав у телевізійному проєкті «Ліга сміху». У п'ятому сезоні команда стала чемпіоном під керівництвом актора Станіслава Боклана.

Після успіху на телебаченні гумористи розвивали власний YouTube-канал, де випускали розважальні шоу «Вікторина» та «Еліас». Згодом команда також започаткувала проєкт «Музична передача». На початку 2025 року Венедчуку стало зле під час знімань шоу «Еліас». Лікарі діагностували крововилив у мозок, після чого коміку провели екстрену операцію. Через стан здоров'я він тривалий час не брав участі у зніманнях і проходив реабілітацію.

У березні 2025 року гуморист почав поступово повертатися до творчої діяльності. Однак лікування тривало, і у вересні Венедчук повідомив про чергову операцію. «Тепер 35% моєї голови це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо, що все ок, життя продовжується, лікування продовжується», – розповідав тоді артист.

Олександр Венедчук
Олександр Венедчук
Фото: instagram.com/ven4os

20 грудня 2025 року Венедчук оголосив про вихід із команди «Ветерани космічних військ», з якою був пов'язаний протягом восьми років. Він наголосив, що рішення ухвалив самостійно і жодних конфліктів із колегами не мав.

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Теги: Київ смерть артист

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