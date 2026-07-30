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У Голосіївському лісі розквітла одна з найрідкісніших орхідей України (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Голосіївському лісі розквітла одна з найрідкісніших орхідей України (фото)
Місця зростання коручки пурпурової та кількість рослин постійно змінюються
фото: Вікіпедія

Коручка пурпурова занесена до Червоної книги України, а її насіння проростає лише за особливих природних умов

У Голосіївському лісі росте одна з найрідкісніших орхідей України – коручка пурпурова, занесена до Червоної книги України. Про це повідомили у Національному природному парку «Голосіївський», інформує «Главком».

Коручка пурпурова (Epipactis purpurata) є однією з усіх дикорослих орхідей України, що перебувають під охороною. Особливість цього виду полягає в тому, що саме територією України проходить східна межа його природного ареалу.

У парку повідомили, що популяція, виявлена в НПП «Голосіївський», є відокремленою від основного ареалу, який охоплює Карпати та Тернопільську область.

Вперше цю рідкісну лісову орхідею в урочищі «Голосіївський ліс» зафіксували у 2012 році. Ймовірно, рослина поширюється разом із дубово-грабовими лісами, які також перебувають тут на крайній східній межі свого поширення.

Коручка пурпурова у Голосіївському лісі
Коручка пурпурова у Голосіївському лісі
фото: Національний природний парк Голосіївський

Коручка пурпурова виростає до 70–80 сантиметрів заввишки. Її можна впізнати за фіолетовим стеблом і квітками із зеленувато-білими зовнішніми та ніжно-фіолетовими внутрішніми пелюстками.

Фахівці парку щороку проводять моніторинг цього виду та зазначають, що кількість рослин і місця їхнього зростання змінюються. Найчастіше орхідея трапляється поблизу лісових доріг і стежок, на ділянках із товстим шаром опалого листя та гілок, де розвивається мікориза грибів, необхідна для проростання її насіння.

У НПП «Голосіївський» наголошують, що для збереження коручки пурпурової важливо не зривати квіти, не сходити зі стежок і не порушувати лісовий ґрунт, адже виживання цього рідкісного виду залежить від цілісності всієї лісової екосистеми.

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували цвітіння одного з найзагадковіших видів поліських орхідей – гніздівки звичайної. Ця рідкісна рослина веде надзвичайно таємний спосіб життя і наразі занесена до Червоної книги України. 

До слова, у Києві триває сезон цвітіння гортензій – зараз вони у своїй найпишнішій фазі. Великі суцвіття прикрашають парки, сквери, набережні та інші зелені зони столиці. У столиці є моносади, де декоративні кущі висаджені великими масивами. А також є алея гортензій завдовжки понад 100 метрів, яка вже кілька років поспіль привертає увагу відвідувачів.

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Теги: Київ ліс рослини

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