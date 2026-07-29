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Ексочільник «Лісів України» уник покарання за приховані доходи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ексочільник «Лісів України» уник покарання за приховані доходи
Юрій Болоховець, який п’ять років очолював лісову галузь, за останні пів року на посаді заробив майже 10 млн грн
фото: Юрій Болоховець / Facebook

Суд закрив справу через сплив строків давності, хоча поліція закидала посадовцю неповідомлення про операції з цінними паперами на мільйони гривень

Колишній генеральний директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець уник адміністративної відповідальності за неповідомлення про суттєві зміни у своєму майновому стані. Печерський районний суд Києва закрив провадження через сплив строків притягнення до відповідальності, а відповідну постанову оприлюднили лише через сім місяців після її ухвалення. Про це повідомляє «Главком».

За даними справи, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції склав щодо Болоховця три адміністративні протоколи. Правоохоронці вважають, що посадовець не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про придбання цінних паперів на 3,4 млн грн, а також про отримання 985 тис. грн доходу від їх погашення у 2024 році.

При цьому, як зазначається, НАЗК під час перевірки не виявило цих порушень. Усі три протоколи були складені 12 травня 2025 року. Згодом суд об'єднав їх в одне провадження, однак розгляд неодноразово переносився через неявку Болоховця та його захисника. Двічі слухання відкладали через перебування ексочільника держпідприємства у слідчому ізоляторі. Пізніше суд навіть постановив здійснити його примусовий привід.

Лише 12 грудня 2025 року Печерський районний суд розглянув справу по суті. Під час засідання адвокат Болоховця попросив закрити провадження через закінчення шестимісячного строку притягнення до адміністративної відповідальності. Суд задовольнив це клопотання, а прокуратура не оскаржила рішення, тому воно набрало законної сили.

Водночас постанову суду оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень лише 14 липня 2026 року – майже через сім місяців після її ухвалення.

Навіть у разі своєчасного розгляду справи максимальне покарання було б обмежене адміністративним штрафом. За неповідомлення про суттєві зміни майнового стану закон передбачає штраф від 1700 до 3400 грн.

Нагадаємо, що Юрій Болоховець очолював ДП «Ліси України» з моменту створення підприємства у вересні 2022 року, а до цього керував Державним агентством лісових ресурсів. У липні 2025 року його затримали у справі про ймовірне незаконне збагачення, однак згодом після передачі провадження до НАБУ та САП він вийшов із-під варти під заставу. У березні 2026 року Апеляційна палата ВАКС скасувала останню підозру через процесуальні порушення. Наприкінці червня 2026 року Болоховець залишив посаду гендиректора «Лісів України», а перед звільненням отримав 7,68 млн грн премії «за виконання показників ефективності».

Теги: ліс гроші суд НАЗК

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