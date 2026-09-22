Росія вдарила по торговельному центру у Запоріжжі

Внаслідок влучання у торговельний центр виникла пожежа

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю. Про це повідомили виконувач обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає «Главком».

«Ворог атакував Запоріжжя. Удар завдано по торговельному центру. Внаслідок влучання виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Федоров.

Семікін додав, що удар прийшовся по торгівельному центру в Південному мікрорайоні. У мережі пишуть про влучання у ТЦ «Амстор».

«Черговий ворожий удар по черговому торгівельному центру. На цей раз – в Південному мікрорайоні. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей. Зберігайте спокій і не ігноруйте сигналів тривоги», – написав Семікін.

Як відомо, уночі 21 вересня ворог завдав кількох ударів по Запоріжжю: пошкоджено дві багатоповерхівки, торговельний центр, заклад освіти та корпус вищого навчального закладу, у місті спалахнули пожежі.

За словами співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, ворог спершу поцілив по багатоповерховому житловому будинку в Запоріжжі. Поранення отримав 52-річний чоловік. У нього опіки тіла. Медики надають всю необхідну допомогу. Крім того, екстрені служби евакуювали літню жінку з пошкодженого внаслідок ворожої атаки будинку. Через наслідки удару вона не могла самостійно вийти з квартири. Рятувальники за допомогою спецтехніки забрали жінку з балкона.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив виконувач обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін.

Окупанти атакували супермаркет на правобережжі – зараз там вирує масштабна пожежа. «Цілі терористів у Запоріжжі сьогодні – цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси, торгівельні центри», – пише Семікін.

До слова, російський безпілотник у ніч проти 21 вересня влучив у навчальний корпус Запорізького національного університету. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, значна частина будівлі вигоріла.