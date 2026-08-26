У Голосіївському районі через уламки дрона сталася лісова пожежа
Падіння уламків безпілотника спричинило займання сухої трави та дерев у лісосмузі
У лісопарковій зоні Голосіївського району Києва вибухотехніки вилучили уламки російського безпілотника, збитого Силами оборони під час останньої ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Нацполіції у м. Києві.
Падіння уламків спричинило займання сухої трави та дерев у лісосмузі. На місце події оперативно прибули лісники, які загасили пожежу, та поліцейські вибухотехніки столичного главку.
Фахівці обстежили територію, зібрали рештки БпЛА та перевірили прилеглу місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередніми даними, Сили оборони збили безпілотник типу «Герань-4».
Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 25 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками.Під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих БпЛА, у Голосіївському районі Києва було пошкоджено 16-поверховий житловий будинок. Окрім того, в цьому ж районі пошкоджень зазнало приміщення дитячої лікарні, де вибило вікна та зайнялися автівки на території, а також надійшла інформація про людей, заблокованих в укритті. У Святошинському та Дарницькому районах зафіксовано влучання в нежитлову забудову, зокрема горіли складські та нежитлові приміщення.
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