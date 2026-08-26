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У Голосіївському районі через уламки дрона сталася лісова пожежа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Голосіївському районі через уламки дрона сталася лісова пожежа
Фахівці зібрали уламки БпЛА та перевірили місце на наявність вибухонебезпечних предметів
фото: Національна поліція України

Падіння уламків безпілотника спричинило займання сухої трави та дерев у лісосмузі

У лісопарковій зоні Голосіївського району Києва вибухотехніки вилучили уламки російського безпілотника, збитого Силами оборони під час останньої ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Нацполіції у м. Києві.

Падіння уламків спричинило займання сухої трави та дерев у лісосмузі. На місце події оперативно прибули лісники, які загасили пожежу, та поліцейські вибухотехніки столичного главку.

Падіння уламків спричинило займання сухої трави та дерев у лісосмузі
Падіння уламків спричинило займання сухої трави та дерев у лісосмузі
фото: Національна поліція України

Фахівці обстежили територію, зібрали рештки БпЛА та перевірили прилеглу місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередніми даними, Сили оборони збили безпілотник типу «Герань-4».

За попередніми даними, уламки належать ворожому безпілотнику типу «Герань-4»
За попередніми даними, уламки належать ворожому безпілотнику типу «Герань-4»
фото: Національна поліція України

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками.Під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих БпЛА, у Голосіївському районі Києва було пошкоджено 16-поверховий житловий будинок. Окрім того, в цьому ж районі пошкоджень зазнало приміщення дитячої лікарні, де вибило вікна та зайнялися автівки на території, а також надійшла інформація про людей, заблокованих в укритті. У Святошинському та Дарницькому районах зафіксовано влучання в нежитлову забудову, зокрема горіли складські та нежитлові приміщення.

Теги: пожежа Київ ДСНС ліс дрон

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