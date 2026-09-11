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Компанія Varus зробила заяву після атаки на свій склад у Дніпрі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Компанія Varus зробила заяву після атаки на свій склад у Дніпрі
Склад Varus у Дніпрі вдруге опинився під російським ударом
фото: Varus

Рятувальникам вдалося врятувати частину товарів зі складу, охопленого вогнем

Увечері 10 вересня російські війська знову атакували Дніпро. Внаслідок удару було пошкоджено склад мережі супермаркетів Varus, який уже зазнавав руйнувань навесні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії

Внаслідок атаки ніхто зі співробітників не постраждав. Після удару у складських приміщеннях виникла пожежа. Завдяки роботі рятувальників частину товарних запасів вдалося врятувати. Компанія повідомила, що їх уже завантажують та перевозять до супермаркетів.

«Тому якщо раптом ви відчуєте від упаковки легкий запах димку – не дивуйтеся, це справжній аромат нашої з вами сили», – зазначили у Varus.

Компанія подякувала працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій за оперативну роботу та наголосила, що продовжує працювати у Дніпрі.

Нагадаємо, 20 серпня атака РФ пошкодила склад у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів Varus. Через тиждень, 27 серпня, окупанти пошкодили склад мережі «Коло», що належить Varus. Вночі 31 серпня росіяни знову вдарили по складу Varus на Київщині. Тоді було пошкоджено та знищено значну кількість товарів, а компанія попереджала про можливі перебої з постачанням окремих позицій.

Співвласник Varus Руслан Шостак раніше повідомляв, що за 4,5 року повномасштабної війни група його компаній втратила п'ять великих складів і 15 магазинів. Він також пропонував використовувати роботизовані системи для первинного гасіння пожеж після російських ударів, коли через повітряну тривогу робота рятувальників на місці є небезпечною.

Як пише The Guardian, загалом російські удари знищили або суттєво пошкодили логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів України. 

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Теги: пожежа Дніпро продукти обстріл магазин супермаркет

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