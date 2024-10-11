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Марк Рютте прокоментував ядерні погрози Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Марк Рютте прокоментував ядерні погрози Путіна
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на погрози Путіна
фото з відкритих джерел

Рютте заявив, що Альянс може відповісти на будь-які загрози

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників ігнорувати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Sky News.

Рютте додав, що Альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози. 

«НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому супротивнику. У нас є все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку і захищеність НАТО, і те, що ми можемо дати відсіч будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякає будь-хто поза межами НАТО, хто намагатиметься нам погрожувати. Тож це марна справа, краще б він (Путін, – «Главком») це припинив», – зауважив генсек НАТО.

Нагадаємо, 25 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

До слова, Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

Втім, російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: ядерна зброя путін путінський режим війна НАТО Марк Рютте

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