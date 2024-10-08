Військові КНДР воюють проти України? Південна Корея зробила заяву

Глава Міноборони Південної Кореї вважає, що Північна Корея може відправити солдатів для допомоги Росії

Раніше з'явилася інформація про загибель кількох північнокорейських офіцерів неподалік окупованого Донецька

Очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні. Про це повідомляє AFP.

Глава оборонного відомства Південної Кореї зробив на тлі інформації про загибель кількох північнокорейських офіцерів неподалік окупованого Донецька.

«Ми оцінюємо, що наявність втрат серед північнокорейських офіцерів і солдатів в Україні є високоймовірною, враховуючи різні обставини», – сказав він.

Також Кім Йон Хен зазначив, що Північна Корея може відправити ще більше солдатів для допомоги Росії в загарбницькій війні проти України.

Нагадаємо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

Як повідомлялося, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вслід за Володимиром Путіним заявив, що його країна готова застосувати будь-яке озброєння, в тому числі і ядерне, щоб захистити свою країну.

Кім Чен Ин також наголосив на необхідності суттєвого зміцнення обороноздатності своєї країни. Північна Корея не має наміру першою нападати, але залишає за собою право на використання ядерних засобів у разі загрози з боку ворогів.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що будь-яка спроба КНДР вторгнутись на територію Півдня завершиться падінням правлячого в Пхеньяні режиму.

До слова, українські війська в Курській області в ході проведеної операції мали успіх поблизу Кореневого. Росіяни просуваються у трьох областях на лінії зіткнення та активно наступають на деяких ділянках.