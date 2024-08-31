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У Києві припинили рух деякі маршрути швидкісного трамвая

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві припинили рух деякі маршрути швидкісного трамвая
Через ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській припинили курсувати трамваї №1 та №3
фото з відкритих джерел

Для забезпечення перевезення пасажирів організовано тимчасові автобусні маршрути

У столиці опівночі 31 серпня тимчасово припинили рух швидкісні трамваї №1 та №3. Їх замінять автобуси. Про це повідомив Київпастранс.

Причиною став ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській.

Для забезпечення перевезення пасажирів буде організовано тимчасові автобусні маршрути:

  • № 1-Т «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна» по трасі: вул. Симиренка – бульв. Миколи Руденка – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Борщагівська – просп. Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – бульв. Миколи Руденка –  вул. Симиренка;
Схема маршруту № 1-Т «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна»
Схема маршруту № 1-Т «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна»
мапа: Київпастранс
  • № 3-Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна» по трасі: «просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна».
Схема маршруту № 3-Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна»
Схема маршруту № 3-Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна»
фото: Київпастранс

Нагадаємо, що 27 серпня Київський фунікулер відновив роботу після місячного планового ремонту.

Теги: громадський транспорт Київ автобус

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