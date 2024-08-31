У Києві припинили рух деякі маршрути швидкісного трамвая
Для забезпечення перевезення пасажирів організовано тимчасові автобусні маршрути
У столиці опівночі 31 серпня тимчасово припинили рух швидкісні трамваї №1 та №3. Їх замінять автобуси. Про це повідомив Київпастранс.
Причиною став ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській.
Для забезпечення перевезення пасажирів буде організовано тимчасові автобусні маршрути:
- № 1-Т «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна» по трасі: вул. Симиренка – бульв. Миколи Руденка – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Борщагівська – просп. Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – бульв. Миколи Руденка – вул. Симиренка;
- № 3-Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна» по трасі: «просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна».
Нагадаємо, що 27 серпня Київський фунікулер відновив роботу після місячного планового ремонту.
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