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Вперше за всю історію існування столична інспекція з паркування встановила два рекорди  

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вперше за всю історію існування столична інспекція з паркування встановила два рекорди  
Завдяки роботі інспекторів по контролю оплат за паркування на денних комунальних майданчиках було зафіксовано майже 6,5 млн грн оплат водіями за паркування
фото: Сергій Дубенко, Facebook

Дубенко: «Кількість сесій паркування понад 90 тис. Ні, це не межа. Мало. Має бути значно більше»

У серпні 2024 року були встановлені два рекорди за всю історію створення інспекції з паркування з 2019 року. Про це повідомив в.о. заступника директора Департаменту територіального контролю міста Києва Сергій Дубенко. 

Він зазначив, що завдяки роботі інспекторів по контролю оплат за паркування на денних комунальних майданчиках було зафіксовано майже 6,5 млн грн оплат водіями за паркування в столиці.

«Кількість сесій паркування понад 90 тис. Ні, це не межа. Мало. Має бути значно більше», – написав Дубенко. 

Нагадаємо, оплата за паркування в Києві повернулася з 24 липня, але тільки на муніципальних парковках. Парковка в Києві платна в будні з 8:00 до 22:00. У суботу та неділю машину можна залишати безкоштовною цілодобово.

До слова, в мережі показали, як кияни у 80-х ставили машини у дворі.

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Теги: Київ Facebook парковка

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